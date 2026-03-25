تصنيف "كيو إس" الدولي للجامعات حسب التخصصات لسنة 2026: جامعة تونس المنار تنجح في إدراج 14 تخصصا جديدا ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية

أعلنت جامعة تونس المنار، اليوم الأربعاء، عن تحقيقها نتائج استثنائية في تصنيف "كيو إس" (QS) الدولي للجامعات حسب التخصصات لسنة 2026، بإدراج تخصصات جديدة ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية وتحسّن رتبة اختصاصات أخرى.وفي هذا الاطار نجحت جامعة تونس المنار في إدراج 14 تخصصا ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية حسب تصنيف "كيو إس" QS "العالمي للجامعات حسب التخصصات 2026، محققة بذلك المركز الأول وطنيا في جميع هذه التخصصات، وفق بلاغ للجامعة.ولاحظت أن هذا الإنجاز يعكس طفرة نوعية في الأداء البحثي والأكاديمي والتميز العلمي والانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي الوطني والدولي.وأضافت إن تخصص هندسة البترول والبتروكيمياء حافظ على موقعه الريادي ضمن الفئة (101-150) عالمياً، وهو ما يضع الجامعة في مصاف النخبة الدولية في هذا المجال الحيوي.كما حقق تخصص الطب قفزة نوعية بتقدمه من الفئة (701-850) في 2025 إلى الفئة (601-650) في 2026، و سجلت علوم الحاسوب ونظم المعلومات تقدماً ملموساً بدخولها الفئة (501-550) صعوداً من (601-650).ودخلت تخصصات أخرى في التصنيف من ذلك تصدر تخصص المحاسبة والتمويل في الرتبة (301-375) عالمياً، تلته تخصصات الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلم المواد، والزراعة والغابات في الفئة (401-450) و(401-475)، مما يترجم تنوع وجودة الآداء الأكاديمي للجامعة.وأظهرت النتائج تطوراً في تخصصات الكيمياء والاقتصاد والاقتصاد القياسي التي ارتقت إلى الفئة (451-500)، بينما حافظت الرياضيات على استقرارها العالمي في الفئة (501-600)، مع دخول قوي لتخصصات الفيزياء وعلم الفلك (551-600) وإدارة الأعمال (601-650) لأول مرة مما عزز من تنافسية الجامعة دولياً.وثمّنت جامعة تونس المنار هذه النتائج التي تكرس ثقافة التميز والابتكار والانفتاح على المحيط والتشغيلية، معتبرة أن هذا النجاح هو ثمرة تضافر الجهود الجماعية التي جعلت من الجامعة منارة عمومية تونسية تشع في الفضاء الأكاديمي العالمي.وللاشارة فان تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات حسب التخصصات هو تصنيف دولي سنوي تصدره شركة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في مجال التعليم ويهدف إلى تقييم وترتيب الجامعات في مختلف دول العالم وفق تخصصات أكاديمية محددة بدلًا من تقييمها بشكل عام.أم