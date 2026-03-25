مركز النهوض بالصادرات: دعوة للمشاركة في لقاءات الأعمال لفائدة شركات الفرنكوفونية في كيبيك

ينظم مركز النهوض بالصادرات المشاركة التونسية في الدورة الثالثة من لقاءات الأعمال للشركات الفرنكوفونية في كيبيكوالتي ستُعقد يومي 20 و21 ماي 2026، وذلك بدعم من سفارة تونس بأوتاوا وسفارة كندا بتونس، وبالشراكة مع أبرز مؤسسات المنظومة الريادية في تونس.ووفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن مركز النهوض بالصادرات، تهدف هذه اللقاءات إلى تطوير تحالفات استراتيجية ضمن الشبكة الواسعة للأعمال الفرنكوفونية.وستستفيد الشركات التونسية المشاركة في هذا الحدث من فرص للتشبيك مع مئات رواد الأعمال من خلال لقاءات أعمال مباشرة ومن فرص للتشبيك عبر الإنترنت من خلال منصة إضافة إلى برنامج ثري من الندوات التي تتناول مواضيع رئيسية مثل: "التصدير وتنويع الأسواق الفرنكوفونية" و"حوكمة ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة" و"ريادة الأعمال والإرشاد" و"الرقمنة والذكاء الاصطناعي كمحفز للنمو"ودعا المركز، الشركات الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة إلى تأكيد تسجيلها عبر الرابط المذكور، وذلك في أجل أقصاه 3 أفريل 2026.وللتذكير، تضم الفرنكوفونية 54 دولة تمثل 20 بالمائة من التجارة العالمية للسلع و16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، وفقًا لـتحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين.