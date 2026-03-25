المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن تنظيم الرحلة المستأجرة الرابعة ضمن برنامج العودة الطوعية والمساعدة على إعادة الإدماج منذ بداية سنة 2026 والتي مكنت 97 مهاجرا من العودة إلى بلادهم، غينيا.

وجرت هذه الرحلة الثلاثاء 24 مارس 2026، بدعم مالي من إيطاليا، وذلك في إطار شراكة دولية تهدف إلى توفير بدائل إنسانية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وفق البلاغ.


وتمثل هذه الرحلة محطة جديدة ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها المنظمة في تونس، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي يوفر للمهاجرين عديد الخدمات مثل استصدار وثائق السفر وضمان العبور الآمن وتقديم الإرشادات لإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية.
