Babnet

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير الجزائر بتونس

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 15:42
      
التقى رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، اليوم الأربعاء ، بقصر باردو، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس عزوز باعلال الذي سلّمه رسالة خطية من نظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغلاب.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ، وفق بلاغ البرلمان على العلاقات التونسية الجزائرية العريقة، وما تتميّز به من تقارب دائم بين الشعبين بالنظر الى الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بينهما والإرادة المشتركة والمتواصلة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.


وأبرز السفير الجزائري في هذا الإطار على أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين وما تشهده من تطوّر مطّرد كما أعرب عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين البلدين، مؤكّدا أنّ العلاقات الثنائية ترتكز على أسس صلبة وإرادة مشتركة قوامها التشاور المستمر والتنسيق في مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف.


وشدد في هذا الصدد على وعي البلدين بالقضايا المصيرية وبالتحوّلات التي يشهدها العالم اليوم وتأثيراتها على شمال افريقيا وبلدان المغرب العربي وما تقتضيه من جهود مضاعفة وعمل لمواجهة مجمل هذه التحديات على أسس تمسّك البلدين بمبادئ احترام السيادة وعدم التدخّل في شؤون الغير.

كما أكّد تشبّث البلدين بهذا الخيار الذي يعد ركيزة متينة ومنطلقا لتعاون محوري يشمل كل القطاعات والميادين.

وأطلع السفير رئيس مجلس نواب الشعب على تطوّرات الحياة السياسية في الجزائر، مشيرا بالخصوص الى التعديلات الدستورية المرتقبة والتي تهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وتنظيم مراسم أداء اليمين، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء، والمجالس المحلية وغيرها من التعديلات الرامية الى مزيد تطوير الحياة السياسية في البلاد .

من جهته أعرب رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة عن ارتياحه للدفع المتواصل الذي ما فتئت تشهده العلاقات القائمة بين تونس والجزائر، وما تتميّز به من انسجام وتنسيق مستمر على جميع الأصعدة، والتي تستمد جذورها من التاريخ والكفاح المشتركين.

وأكّد أنّ هذه الإيجابيات تمثّل على الدّوام أرضية صلبة لتعاون أفقي مثمر يتم العمل على تنويع مجالاته ليشمل بالخصوص الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والأكاديمية، فضلا عن التشاور السياسي.

كما أبرز ما شهدته العلاقات البرلمانية من تطوّر وحرص مشترك على دعمها، مؤكّدا بالخصوص أهمية التشاور المستمر القائم بين نواب الشعب من البلدين في مختلف المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.

يشار إلى أن اللقاء انعقد بحضور نائب رئيس المجلس أنور المرزوقي والنائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة فخري عبد الخالق.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
