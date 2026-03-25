محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل قابس

أكد علاء الدين بوشاعة رئيس المستقبل الرياضي بقابس اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء التعاقد مع المدرب محمد التلمساني للاشراف على المقاليد الفنية لأكابر فريق كرة القدم.

ويأتي ذلك بعد يومين من فك الارتباط بالتراضي مع المدرب محمد الشيباني على اثر هزيمة الفريق أمام نجم المتلوي بنتيجة 2 - 5 لحساب الدور السادس عشر لكأس تونس.


وبهذا سيكون محمد التلمساني الذي سبق له تدريب مستقبل سليمان ونادي الصباح الليبي المدرب الرابع للمستقبل الرياضي بقابس خلال الموسم الرياضي الجاري 2025-2026 بعد طارق الجراية واسكندر القصري ومحمد الشيباني.
ويلاقي مستقبل قابس الأحد القادم، النادي الافريقي خارج ميدانه لحساب الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

يذكر أنّ مستقبل قابس يحتل المركز 15 وقبل الأخير في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 17 نقطة جمعها من 3 انتصارات و8 تعادلات مقابل 12 هزيمة.
