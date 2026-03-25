الرابطة المحترفة الثانية: محمد السويحلي مدربا جديدا لكوكب عقارب

أعلن كوكب عقارب التعاقد مع المدرب محمد السويحلي للاشراف على المقاليد الفنية لأكابر فريق كرة القدم في المرحلة القادمة خلفا للمدرب منير حريز.وسبق لمحمد السويحلي أن أشرف على تدريب أكثر من فريق في بطولة الرابطة المحترفة الثانية على غرار مكارم المهدية وجمعية مڨرين.ويلاقي كوكب عقارب خلال الجولة القادمة، في أول مصافحة له مع مدربه الجديد محمد السويحلي، نادي حمام الأنف خارج ميدانه لحساب الجولة العشرين من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.يذكر أنّ كوكب عقارب يحتل المركز 12 في مجموعته مناصفة مع اتحاد بوسالم برصيد 17 نقطة جمعها من 4 انتصارات و5 تعادلات مقابل 10 هزائم.