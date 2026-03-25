وزارة المالية توضّح الامتيازات الجبائية الجديدة لدعم التنقّل الكهربائي وصناعة بطاريات الليثيوم

إعفاءات وتخفيضات لفائدة العربات الكهربائية والهجينة





امتيازات للصناعة المحلية لبطاريات الليثيوم



تخفيضات إضافية عند التسجيل والاستغلال



قائمة محددة للمكونات المشمولة بالإعفاء



شروط الانتفاع بالإجراءات



أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة العامة عدد، لتوضيح كيفية تفعيل أحكام قانون المالية الجديد الرامية إلى دعم الانتقال الطاقي وتشجيع التصنيع المحلي لبطاريات الليثيوم والعربات الصديقة للبيئة.تضمّنت المذكرة مراجعة النظام الجبائي المطبّق على العربات المزودة بمحرك كهربائي وآخر حراري قابل للشحن الخارجي.وبمقتضى الفصلمن قانون المالية، تقرّر:* الإعفاء الكلي من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات السياحية الهجينة التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها* الإعفاء ذاته للعربات النفعية التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها* تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلىبالنسبة إلى السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة وأجهزة الشحن الخاصة بها، وذلك إلى غايةفي إطار دعم ما يُعرف بـ«الصناعة الخضراء»، نص الفصلعلى إعفاء المكونات والمواد الأولية المستوردة لتصنيع بطاريات الليثيوم من المعاليم الديوانية، مع تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى، شريطة تقديم برنامج نشاط سنوي مؤشر عليه من مصالح وزارة الصناعة.وتسعى تونس عبر هذه الإجراءات إلى تعزيز إنتاج منظومات تخزين الطاقة محلياً، خاصة مع الاهتمام الاستثماري بإحداث وحدات صناعية موجهة للسوق المحلية والإقليمية.لم تقتصر الحوافز على التوريد، بل شملت أيضاً تكاليف الاستعمال، حيث نصّت المذكرة على:* تخفيض بنسبةمن المعاليم المستوجبة عند أول تسجيل للعربات الكهربائية والهجينة.* تخفيض بنسبةمن معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات والدراجات الكهربائية بالكامل.ويدخل تطبيق هذه الإجراءات حيّز التنفيذ ابتداءً من، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من العجز الطاقي وتقليص الانبعاثات الملوثة.حدّدت المذكرة سبعة بنود ديوانية دقيقة للمواد الأولية التي تشملها الامتيازات، من بينها:* الألواح واللفائف البلاستيكية.* أوراق وأشرطة الألومنيوم الرقيقة.* خلايا وبطاريات الليثيوم كمكونات صناعية.* الموصلات والألواح الإلكترونية المخصّصة لإدارة البطاريات (BMS).أوضحت الوثيقة أن الاستفادة من الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للعربات الهجينة مشروطة بوجود محركين (حراري وكهربائي) مع إمكانية الشحن من مصدر خارجي. كما شددت على ضرورة تقديم برنامج سنوي مفصّل للمواد المزمع استيرادها ومصادقة وزارة الصناعة عليه مسبقاً.وأكدت المذكرة أن التخفيضات على معاليم التسجيل تطبق فقط عند أول تسجيل للعربة في تونس، ولا تشمل عمليات نقل الملكية اللاحقة.