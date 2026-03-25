المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يتلقّى إشعارًا رسميًا بسحب بعض دفعات حليب الأطفال "أبتاميل"

أفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس، في بلاغ توضيحي نشره اليوم الأربعاء، بأنه تلقى إشعارًا رسميًا بسحب بعض دفعات حليب الأطفال "أبتاميل"، مؤكّدا أن الدفعات الأخرى المتوفرة في السوق، مُطابقة للمعايير الأوروبية الجاري بها العمل حاليا.وأوضح المجلس أن إجراء السّحب الذي يقتصر على دفعات محدّدة فقط ولا يشمل جميع المنتجات، يُعد وفقًا للبيانات الفنية المُقدمة، إجراءً وقائيًا طوعيًا اتخذته الشركة المصنعة في إطار عملية التحسين المستمر لتركيباتها، بهدف مواءمتها مع أحدث الآراء العلمية والمعايير المُعتمدة في السوق الأوروبية.وطمأن المجلس، المواطنين بأنه قد تم سحب جميع الدفعات المتأثرة من الصيدليات، مؤكّدا أنها لاتشكّل أي خطر على صحة الرضّع.ولفت البلاغ إلى أن منتجات " أبتاميل" 1 و 2 و 3، قد تشهد اضطرابا طفيفا في توفيرها إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أفريل 2026، على أن يتمّ توفير هذه المنتجات وفقا لأحدث المعايير الأوروبية.ودعا المجلس الوطني لنقابة الصيادلة في تونس الأولياء، إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات غير الصحيحة التي قد يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لافتا إلى أنه يمكن التواصل مباشرة مع طبيب الرضيع أو الاتصال بالرقم الأخضر الموجود على العلبة: 3300351 لمزيد الاستفسار.