Babnet   Latest update 13:45 Tunis

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يتلقّى إشعارًا رسميًا بسحب بعض دفعات حليب الأطفال "أبتاميل"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c3cb214ac955.18496119_ghijnmolqfpek.jpg>
Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 13:05
      
أفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس، في بلاغ توضيحي نشره اليوم الأربعاء، بأنه تلقى إشعارًا رسميًا بسحب بعض دفعات حليب الأطفال "أبتاميل"، مؤكّدا أن الدفعات الأخرى المتوفرة في السوق، مُطابقة للمعايير الأوروبية الجاري بها العمل حاليا.

وأوضح المجلس أن إجراء السّحب الذي يقتصر على دفعات محدّدة فقط ولا يشمل جميع المنتجات، يُعد وفقًا للبيانات الفنية المُقدمة، إجراءً وقائيًا طوعيًا اتخذته الشركة المصنعة في إطار عملية التحسين المستمر لتركيباتها، بهدف مواءمتها مع أحدث الآراء العلمية والمعايير المُعتمدة في السوق الأوروبية.


وطمأن المجلس، المواطنين بأنه قد تم سحب جميع الدفعات المتأثرة من الصيدليات، مؤكّدا أنها لاتشكّل أي خطر على صحة الرضّع.


ولفت البلاغ إلى أن منتجات " أبتاميل" 1 و 2 و 3، قد تشهد اضطرابا طفيفا في توفيرها إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أفريل 2026، على أن يتمّ توفير هذه المنتجات وفقا لأحدث المعايير الأوروبية.

ودعا المجلس الوطني لنقابة الصيادلة في تونس الأولياء، إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات غير الصحيحة التي قد يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لافتا إلى أنه يمكن التواصل مباشرة مع طبيب الرضيع أو الاتصال بالرقم الأخضر الموجود على العلبة: 3300351 لمزيد الاستفسار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326125

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
14°-8
15°-7
16°-6
17°-9
  • Avoirs en devises 25014,6
  • (24/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39059 DT
  • (24/03)
  • 1 $ = 2,93725 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>