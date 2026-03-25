الاندماج الإيجابي للجالية التونسية في المجتمع الفرنسي ضمن محاور لقاء سفير تونس مع مجموعة الصداقة الفرنسية التونسية

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 11:08
      
التقى سفير تونس بفرنسا ضياء خالد، يوم أمس الثلاثاء، مع عدد من أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية التونسية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة كورين فيري

وتطرق اللقاء ، حسب بلاغ نشرته السفارة التونسية بفرنسا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى أبرز مجالات الشراكة التونسية الفرنسية، والتأكيد على دور المؤسّسات البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وكذلك على الاندماج الإيجابي للجالية التونسية في المجتمع الفرنسي ومساهمتها القيّمة في تنمية التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات.
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
