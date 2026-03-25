الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 11:07
      
تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من 24 الى 26 مارس الجاري بولاية صفاقس، دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لفائدة ثلة من الاطارات ببلدية صفاقس وبمختلف الادارات بالجهة.

ويندرج تنظيم هذه الدورة في اطار برنامج تكثيف اعتماد التنقلات الكهربائية الممول من قبل صندوق البيئة العالمي والذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية


وتعد هذه الدورة فرصة هامة لتعميق الفهم حول أحدث التقنيات والخصائص الفنية في مجال السيارات الكهربائية ونقاط الشحن وابراز المزايا والانعكاسات الاقتصادية والبيئية للسيارات الكهربائية ودورها في دعم أهداف تونس في مجال الانتقال الطاقي


وكانت الوكالة، قد أعلنت في شهر فيفري المنقضي، عن جملة من التشجيعات لدعم الانتقال نحو التنقل الكهربائي تشمل الاعفاء الكلي للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك وتخفيض الاداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة الى 7 بالمائة اضافة الى تخفيض معاليم التسجيل ومعاليم الجولان ب50 بالمائة

يشار، الى أن عدد السيارات الكهربائية في تونس، قد ارتفع الى أكثر من 1000 سيارة حتى موفى سنة 2025 والهدف بلوغ 50 ألف سيارة كهربائية سنة 2030 ، سيما وأن هذه السيارات تعتبر أقل استهلاك للطاقة وأرخص في الصيانة وأقل تلوث وضرر للبيئة ب
