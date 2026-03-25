الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026

ويندرج تنظيم هذه الدورة في اطار برنامج تكثيف اعتماد التنقلات الكهربائية الممول من قبل صندوق البيئة العالمي والذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعيةوتعد هذه الدورة فرصة هامة لتعميق الفهم حول أحدث التقنيات والخصائص الفنية في مجال السيارات الكهربائية ونقاط الشحن وابراز المزايا والانعكاسات الاقتصادية والبيئية للسيارات الكهربائية ودورها في دعم أهداف تونس في مجال الانتقال الطاقيوكانت الوكالة، قد أعلنت في شهر فيفري المنقضي، عن جملة من التشجيعات لدعم الانتقال نحو التنقل الكهربائي تشمل الاعفاء الكلي للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك وتخفيض الاداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة الى 7 بالمائة اضافة الى تخفيض معاليم التسجيل ومعاليم الجولان ب50 بالمائةيشار، الى أن عدد السيارات الكهربائية في تونس، قد ارتفع الى أكثر من 1000 سيارة حتى موفى سنة 2025 والهدف بلوغ 50 ألف سيارة كهربائية سنة 2030 ، سيما وأن هذه السيارات تعتبر أقل استهلاك للطاقة وأرخص في الصيانة وأقل تلوث وضرر للبيئة ب