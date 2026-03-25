وزير الخارجية يلتقي بعدد من أفراد الجالية التّونسيّة المقيمة بألمانيا على هامش زيارته الرسمية إلى برلين

عقد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمّد علي النّفطي، أمس الثلاثاء، لقاء مع عدد من أفراد الجالية التّونسيّة المقيمة بألمانيا، بمقر سفارة تونس، وذلك في إطار الزيارة الرّسميّة التي يؤدّيها إلى برلين.وأكّد النفطي، وفق بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، على الدور المحوري الذي تضطلع به الجالية التونسية في معاضدة الجهد التنموي الوطني وإسهامها في تعزيز جسور التواصل بين تونس وألمانيا وفي دفع التّعاون الثنائي في عديد المجالات.ونوّه بالمناسبة بمساهمة التونسيين منذ عقود بالفكر والسّاعد في إثراء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بألمانيا، داعيا إيّاهم للانخراط في الحياة الجمعيّاتيّة والتنظّم فيما بينهم في سبيل اندماج أفضل في بلد الإقامة.كما ثمّن ما تزخر به الجالية من كفاءات متميزة تساهم في تعزيز إشعاع صورة تونس في هذا البلد الصديق، مشيرا في هذا السّياق إلى تزايد إقبال الطّلبة التّونسيّين على الجامعات الألمانيّة حيث فاق عددهم سنة 2024 ال7500 طالب، من بينهم المنتفعون بمنحة من الدّولة التّونسيّة والذين يبلغ عددهم 150طالبا، وهو ما جعل من ألمانيا الوجهة الثّانية للطّلبة التّونسيّين بالخارج.وشدّد، على العناية التي يوليها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، للإحاطة بالتونسيّين بالخارج، مبيناً أنّ الإرتقاء بجودة الخدمات القنصلية المسداة إليهم يعتبر من أولويّات العمل الدّبلوماسي والقنصلي.واستعرض في هذا السّياق مختلف المبادرات التي تمّ اتّخاذها لتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات على غرار "منصّة القنصليّة الرّقميّة E-Consulat " التي سجّلت إقبالا على استعمالها لحجز المواعيد عن بعد و"بوابة الخدمات الإدارية بالخارج" التي أتاحت الفرصة لأبناء الجالية لاستخراج وثائق الحالة المدنيّة مباشرة من المراكز القنصلية.وبين خلال هذا اللّقاء، رمزيّة زيارته إلى برلين وتزامنها مع احتفال تونس بالذكرى السبعين للاستقلال وبمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا، مشيرا إلى متانة وتنوّع الشراكة مع هذا البلد الصّديق.وجرى حوار تفاعلي حول عدد من المواضيع ذات الصّبغة القنصليّة وجملة من المقترحات العمليّة لتعزيز حضور تونس في ألمانيا.