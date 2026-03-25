ندوة وطنية للاحتفاء باعتماد جامعات قرطاج وجندوبة وسوسة "جامعات مبادرة يوم 27 مارس 2026 بمدينة العلوم "

تنظم الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ندوة وطنية يوم الجمعة 27 مارس الجاري، بمدينة العلوم بتونس العاصمة ، للاحتفاء بحصول جامعات قرطاج وجندوبة وسوسة على اعتماد "جامعة مبادرة " من قبل المركز الوطني للمبادرة في التعليم بالمملكة المتحدة (NCEE).وتندرج هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيلاً لمخرجات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين.ويهدف هذا الاعتماد إلى ترسيخ ثقافة المبادرة داخل المؤسسات الجامعية التونسية وتعزيز إشعاعها ومكانتها على المستويين الوطني والدولي.ويتضمن برنامج الندوة، التي ينتظر أن يشرف على افتتاحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، وبحضور مديرة المجلس الثقافي البريطاني بتونس جيل كوتس وممثلين عن السفارة البريطانية، تقديمًا لعلامة " جامعة مبادرة/NCEE " تقدمه المديرة العامة للمركز البريطاني، كيري نورساو.كما ستشهد الندوة تقديم شهادات حية من الجامعات المتوجة لسنة 2026، حيث يستعرض رؤساء جامعات قرطاج وجندوبة وسوسة رفقة مديري أقطاب "الطالب المبادر" بهذه المؤسسات، مسارات نجاحهم وتجاربهم في نيل هذا الاعتماد الدولي.وسيتم، خلال هذه التظاهرة عرض تجربة جامعة منوبة، بوصفها أول جامعة مبادرة معتمدة من قبل (NCEE) في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعميم الاستفادة من خبراتها على بقية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.وتختتم الأشغال بإسناد شهادات الاعتماد الرسمية للجامعات الثلاث المتوجة، بحضور ثلة من الأكاديميين والطلبة المبادرين وممثلي الجامعات التونسية.