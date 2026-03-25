وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"

تحتفي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مركزيّا وجهويّا من 26 إلى 28 مارس 2026 بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة".ويتنزّل العيد الوطني للطفولة لهذه السنة في إطار إعلان سنة 2026 سنة الأمان الرقمي وانسجاما مع التوجهات الوطنيّة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبحار الآمن للأطفال وتعزيز حمايتهم من المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيات الاتصال الحديثة مع دعم قدرات الأسرة والمؤسسات التربويّة والجمعيات في الوقاية والمرافقة والتأطير.ويهدف البرنامج الخاص بالعيد الوطني للطفولة إلى تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وواجباتهم في الفضاء الرقمي ودعم قدرات الأسر في المرافقة الرقميّة الآمنة وتحسيس الإطارات التربويّة والاجتماعيّة بمخاطر الانترنات وسبل الوقاية، إلى جانب تكريس مقاربة تشاركيّة بين الهياكل العموميّة والشركاء وتشجيع الإبداع الرقمي الآمن والمسؤول لدى الأطفال.ويتضمّن برنامج الاحتفاء بهذه المناسبة عدة فعاليّات وطنيّة، حيث تنتظم من 26 إلى 28 مارس الجاري، بتونس العاصمة، أنشطة تحسيسيّة لفائدة الأطفال والأولياء والإطارات حول الأمان الرقمي والتربية الرقميّة الإيجابيّة ومعرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة يؤمنها المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل، بالإضافة إلى تظاهرة تنشيطية كبرى بحديقة البلفيدير بالعاصمة يوم 28 مارس الجاري بالشراكة مع مكتب يونيسف بتونس والجمعيّة التونسيّة لقرى الأطفال "س و س"، ينتظم خلالها ماراطون للأطفال والأولياء وفقرات تنشيطيّة متنوّعة. كما يتمّ خلال هذه التظاهرة تسليم جائزة حقوق الطفل بعنوان سنة 2024 والإعلان عن نتائج المسابقة الموجّهة للأطفال لإنتاج فيديو توعويّ حول ظاهرة التنمر، إلى جانب تنظيم ورشات يؤمنها ممثلو/ات الهياكل العموميّة ذات العلاقة.وتنظّم المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهوريّة، تظاهرات وقوافل تنشيطية لفائدة الأطفال والأسر حول المسؤوليّة المشتركة لضمان النفاذ الآمن للأطفال للفضاء الرقميّ على امتداد الأسبوع الجاري.يذكر أن وزارتا الأسرة وتكنولوجيات الاتصّال أطلقتا في 19 نوفمبر 2025 الميثاق الوطنيّ من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقميّ، الذّي تعزّز بانخراط مختلف مشغّلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنات في تونس ومؤسسات الإعلام العمومي وسائر الفاعلين في المجال بهدف تنسيق الجهود الوطنيّة وتدعيمها من أجل دعم دور الأسر في وقاية أطفالهم من المخاطر السيبرانية.