شركة النقل بتونس تؤكد تمسكها بتتبع المتورطين إثر اعتداءات جديدة على عربات المترو

أكدت شركة النقل بتونس تمسكها بتتبع جميع المتورطين في أعمال الشغب والتخريب قضائيا، على خلفية تواصل الاعتداءات التي تستهدف عربات المترو، وذلك إثر تسجيل حادثتين امس الثلاثاء أسفرتا عن أضرار مادية وإصابة أحد الركاب.وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الحادثة الأولى جدّت حوالي الساعة 15:55 على مستوى محطة "14 جانفي" بالخط رقم 5، حيث تعرّضت عربة مترو للرشق بالحجارة والتخريب من قبل مجموعة من الشبان. وأسفر الاعتداء عن إصابة مسافر على مستوى الكتف، إضافة إلى تهشيم بلور كبير الحجم وبلورين لبابين.وبحسب المعطيات الأولية، عمد عدد من الشبان إلى الصعود على متن العربة القادمة من محطة ''الانطلاقة'' في اتجاه وسط العاصمة، قبل أن يحاولوا اقتحام قمرة القيادة والقيام بأعمال تخريب. وعند تصدي أحد الركاب لهم، تعرّض للاعتداء بواسطة غاز مسيل للدموع مع محاولة سلب هاتفه الجوال، إلا أن تدخل بقية المسافرين أجبر المعتدين على مغادرة العربة، قبل أن يقوموا برشقها بالحجارة.وأكدت الشركة أنه تم فتح محضر في الغرض، كما تمكنت الوحدات الأمنية، إثر تمشيط محيط الحادثة، من إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما.أما الحادثة الثانية، فقد وقعت في حدود الساعة 19:25 على الخط رقم 6 في اتجاه المروج، حيث تعرّضت عربة متوقفة بمحطة ''مناشو'' بسبب عطب فني إلى الاعتداء من قبل مجموعة من القصّر، قاموا بتهشيم بلور باب العربة. وقد تم في وقت وجيز القبض على ثلاثة من المشتبه بهم.وعبّرت شركة النقل بتونس عن إدانتها الشديدة لهذه السلوكيات، معتبرة أنها تهدد سلامة الركاب والمعدات، مجددة دعوتها إلى كافة الأطراف المعنية للتصدي لمثل هذه الظواهر، ومشددة على عدم التهاون في حماية المرفق العمومي للنقل وضمان استمراريته.