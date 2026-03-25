المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي "ما مولايف" يوم 28 مارس 2026 بالمستشفى المحلي بالناظور من ولاية زغوان

يحتضن المستشفى المحلي بالناظور من ولاية زغوان، المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي "مامولايف" (Mammo Life )، وذلك يوم السبت 28 مارس الجاري.وتأتي هذه المبادرة في اطار تقريب الخدمات الصحية الوقائية من النساء في المناطق الداخلية والمناطق ذات الكثافة السكانيةوتهدف هذه القافلة الى التقصي المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار " الكلنا يد وحدة لمكافحة سرطان الثدي"ويتضمن هذا اليوم المفتوح للتقصي والتحسيس عيادات مختصة في أمراض الثدي وتصوير الثدي بالأشعة (ماموغرافي) وتصوير بالموجات فوق الصوتية (ايكوغرافيا)يشار، الى أن المصحة المتنقلة "مامولايف" (MammoLife) هي مبادرة تونسية رائدة تهدف لتقصي سرطان الثدي مبكراً عبر قافلات صحية تجوب مختلف المناطق التونسية. وتوفر المصحة فحوصات سريرية مجانية للنساء اضافة الى نشر ثقافة الوقاية وتقليل نسب الاصابة بسرطان الثدي بتونس