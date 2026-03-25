Babnet   Latest update 15:24 Tunis

تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c39504886f66.58748996_fpolknqjegihm.jpg>
Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 14:51
      
تنظم الجمعية التونسية للطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي، وذلك يوم الجمعة 27 مارس الجاري ، بإحدى المصحات الخاصة بتونس العاصمة .

ويأتي هذا الحدث العلمي، الذي يجمع نخبة من الأطباء والخبراء والباحثين، لتسليط الضوء على التقاطعات الحديثة بين فهم آليات عمل الجهاز العصبي وتطبيقات الطب الفيزيائي، بهدف تجويد مسارات العلاج للمرضى الذين يعانون من إصابات عصبية أو حركية.


ويهدف هذا اللقاء إلى ارساء فضاء للحوار العلمي حول أحدث التقنيات والبروتوكولات العلاجية في مجال إعادة التأهيل. وسيركز المشاركون على كيفية استثمار التطور المتسارع في العلوم العصبية لتطوير برامج إعادة تأهيل وظيفي أكثر دقة وفاعلية، خاصة في حالات السكتات الدماغية وإصابات العمود الفقري والأمراض العصبية المزمنة.


وتحظى هذه التظاهرة بدعم ومشاركة عدد من المؤسسات الجامعية والاستشفائية المرجعية، على غرار معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء، مما يعكس تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتطوير المنظومة الصحية في تونس.

كما تشارك في هذا الموعد العلمي عدة جهات ومخابر دولية ومحلية متخصصة، مما يجعله فرصة هامة للاطلاع على الابتكارات التكنولوجية في المعدات الطبية والحلول العلاجية التي تخدم استقلالية المريض.

ويُعد هذا اللقاء وفق المنظمين، موعداً هاما للمهنيين في قطاع الصحة، من أطباء اختصاص، ومختصين في العلاج الطبيعي، وتقنيين سامين، حيث يمثل فرصة للتحيين العلمي وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في مسار الرعاية الصحية " العصبية-الحركية ".

وتجدر الإشارة، إلى أن قطاع إعادة التأهيل الوظيفي في تونس يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى مثل هذه اللقاءات إلى ترسيخ مكانة تونس كقطب إقليمي متميز في تقديم الخدمات الصحية المتطورة والمعتمدة على أسس علمية حديثة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326110

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
14°-8
14°-7
17°-7
16°-7
  • Avoirs en devises 25014,6
  • (24/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39059 DT
  • (24/03)
  • 1 $ = 2,93725 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

