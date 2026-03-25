مدنين: ضبط برنامج علمي ثريّ للندوة الدولية التاسعة حول الزراعة في الأراضي الجافة وزراعة الواحات من 26 إلى 28 مارس الجاري

يستعد معهد المناطق القاحلة بمدنين لتنظيم الندوة الدولية التاسعة حول الزراعة في الاراضي الجافة وزراعة الواحات تحت عنوان "ادارة الموارد والابتكارات التكنولوجية من اجل الزراعة المستدامة في المناطق القاحلة والصحراوية"، وذلك من 26 الى 28 مارس الجاري، بمشاركة خبراء وباحثين من عدة دول ذات الاهتمام والبحث المشترك، من أجل تبادل التجارب والخبرات وأحدث الدراسات والبحوث في المجال.وتأتي هذه الندوة في سياق احتفال المعهد بخمسينيته، وستبحث في عدّة محاور ومواضيع منها التنوع البيولوجي في مواجهة تغيّر المناخ وادارة الموارد الجينية من خلال التركيز على حالة التنوع البيولوجي المزروع والبري والمخاطر التي يواجهها، وأساليب التكيّف، وأهمية بنوك الجينات والبذور المحلية، وطرق تقييم الموارد الجينية وتحسينها، الى جانب محور التكنولوجيا الحيوية كدعامة للتنمية الزراعية، واستعراض احدث الانجازات في المجال وصِلتها باختيار المنتجات الزراعية في المناطق القاحلة.كما ستركّز الندوة عبر مجموعة هامّة من المداخلات العلمية والورشات على مسألة الادارة المبتكرة لموارد المياه والتربة باعتبارها أحد المشاغل الرئيسية في البيئات القاحلة، ولما تمثله ندرة المياه وتدهور الاراضي من تهديدات جدية ومباشرة للامن الغذائي ولاستدامة انظمة الانتاج، لذلك سيتم في هذا المحور عرض التقنيات الجديدة والمتكاملة لتحسين تعبئة المياه وتحديث الري وحماية التربة ،ودراسة الحلول التي تجمع بين موارد المياه التقليدية وغير التقليدية مثل تحلية المياه، واعادة استخدام المياه المعالجة، وتجميع مياه الامطار، والري الدقيق.وستمثل صحة المحاصيل والتقييم الاقتصادي الزراعي للنظم الزراعية المستدامة، محاور أخرى ضمن أشغال الندوة، وذلك في إطار البحث عن إقامة نظم زراعية مستدامة في المناخات القاحلة وما يتطلبه ذلك من تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للممارسات، وزيادة قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، واستكشاف نماذج بديلة لادارة الموارد والتنمية بما من شأنه تحقيق تنمية شاملة ودائرية.بر