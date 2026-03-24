مجلس الجهات والأقاليم: جلسة استماع حول وضعية الجالية التونسية في ظل الحرب الدائرة بالشرق الأوسط

خصصت جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، لجنة الاستثمار والتعاون الدولي التابعة لمجلس الجهات والأقاليم، للاستماع لممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حول وضعية الجالية التونسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة.وبين المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمدير العام للشؤون القنصلية بالنيابة، صلاح الصالحي، أن الدولة التونسية اتخذت خلال الأوضاع الراهنة جملة من التدابير، عبر تركيز خلية متابعة بالإدارة العامة للشؤون القنصلية وإعداد خطط الطوارئ والإجلاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.وأفاد بأنه تم إجلاء 172 معتمرا بالبقاع المقدسة، وطلب تأجيل الامتحانات للتلاميذ التونسيين بالأردن ونقل 17 تونسيا موجودين بالأراضي الإيرانية إلى تونس عبر تركيا، وتأمين عودة تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة العالقين بالكويت عبر العودة من جدة إلى تونس، وكذلك تأمين عودة بعض التونسيين من لبنان عبر الأردن، وقد تكفل ديوان التونسيين بالخارج بتذاكر سفرهم، وتأمين نقل بعضهم الى المناطق الآمنة.وذكر ممثلو وزارة الشؤون الخارجية، أن عدد الجالية التونسية بالخليج يفوق ال 150 ألفا، تتراوح أعمار أغلبهم بين 35 و45 سنة، مؤكدين أنه سيتم إطلاق خط أخضر خلال الأسبوع المقبل لتلقي الاتصالات حول أوضاع الجالية التونسية الموجودة بدول الخليج العربي وبقية دول الشرق الأوسط .وفي تفاعلاتهم مع هذه المعطيات، لاحظ عدد من النواب، تواصل ظاهرة ارتفاع تكاليف تذاكر السفر في بعض الدول وصعوبة التواصل مع القنصليات والبعثات الديبلوماسية مع الجالية، على غرار ما لوحظ بسلطنة عمان.كما ركزت عدد من المداخلات على أهمية رقمنة الخدمات وتطوير سبل التواصل مع المواطنين وأفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج.وأفاد ممثلو وزارة الشؤون الخارجية بوجود مشروع رقمي للخدمات، يتمثل خصوصا في إنشاء منصة رقمية تفاعلية بين أفراد الجالية والإدارة، بما في ذلك إدارة الأزمة الحالية، سيتم من خلالها توفير إجابات وتوضيحات لتساؤلات أفراد الجالية.وأوضحوا بخصوص ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران، أن ذلك يعود أساسا إلى الارتفاع المتواتر لأسعار النفط فضلا عن عدم وجود سفرات للناقلة الوطنية، لنقل المسافرين من دول الخليج العربي إلى تونس مباشرة.