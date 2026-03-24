محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 21:42
      
‌أعلن محمد صلاح ‌اليوم ⁠الثلاثاء رحيله عن ⁠ليفربول حامل ⁠لقب البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم بنهاية ‌الموسم الجاري.
ووجه ⁠صلاح (33 ‌عاما) الشكر لجماهير ليفربول في ‌فيديو ⁠بثه عبر منصة ‌إكس. 


ومنذ انضمامه ⁠قادما من روما عام 2017، كان صلاح مؤثرا في تشكيلة ليفربول التي ​فازت بدوري أبطال أوروبا ولقبين في ‌البطولة الانقليزية.
وقال صلاح في فيديو ⁠بثه عبر ‌منصة إكس وهو يجلس أمام خزانة مليئة بألقاب فردية "لسوء الحظ، لقد جاء هذا اليوم... ‌سأغادر ليفربول بنهاية ⁠هذا الموسم".
وسجل قائد مصر (33 عاما) 255 ‌هدفا في 435 مباراة مع ليفربول ‌في كل ⁠المسابقات. 
