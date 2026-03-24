محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي
أعلن محمد صلاح اليوم الثلاثاء رحيله عن ليفربول حامل لقب البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري.
ووجه صلاح (33 عاما) الشكر لجماهير ليفربول في فيديو بثه عبر منصة إكس.
ومنذ انضمامه قادما من روما عام 2017، كان صلاح مؤثرا في تشكيلة ليفربول التي فازت بدوري أبطال أوروبا ولقبين في البطولة الانقليزية.
وقال صلاح في فيديو بثه عبر منصة إكس وهو يجلس أمام خزانة مليئة بألقاب فردية "لسوء الحظ، لقد جاء هذا اليوم... سأغادر ليفربول بنهاية هذا الموسم".
وسجل قائد مصر (33 عاما) 255 هدفا في 435 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات.
