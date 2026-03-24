وقفة احتجاجية لمنظمة الأطباء الشبان يوم 28 مارس بكلية الطب بصفاقس للتمسك بتكريم جاد الهنشيري الرئيس السابق للمنظمة

جاد الهنشيري
أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، تمسك الأطباء الشبان بتكريم الطبيب الفقيد جاد الهنشيري، الرئيس السابق للمنظمة ومؤسّسها، عبر إطلاق اسمه على أحد مدارج كلية الطب بصفاقس، حيث تلقى تكوينه الأكاديمي.

وقال ذكار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، أن هذا المطلب جوبه بالمماطلة والتسويق من قبل ادارة كلية صفاقس رغم موافقة المجلس العلمي عليه، مما خلق حالة من الاستياء في صفوف الأطباء الشبان، معلنا عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم السبت 28 مارس الجاري ببهو كلية الطب بصفاقس.

وأوضح أن المنظمة تقدمت منذ سنة الى مصالح الكلية بطلب تكريم جاد الهنشيري في الذكرى السنوية الثانية لوفاته، تخليدا لمسيرته النضالية واسهاماته في الدفاع عن الحق في الصحة العمومية والحفاظ على تميز التكوين الطبي في تونس.
يشار إلى أن جاد الهنشيري توفي في 29 مارس 2024 (مواليد سنة 1987) هو مؤسس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وكان معروفا في الأوساط الطبية بدفاعه عن الصحة العمومية ونضالاته صلب المنظمة من أجل الدفاع عن حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين وتحسين ظروف عملهم.
