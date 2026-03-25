تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة للجيدو للاصناف الشابة بداكار بأربعة عناصر

تشارك تونس يومي 27 و28 مارس الجاري في الدورة الدولية المفتوحة للجيدو للاصاغر والصغريات والاواسط والوسطيات بالعاصمة السينيغالية داكار بأربعة عناصر، وفق ما أورده المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للجيدو شمس الدين الاحمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء.
وأوضح شمس الدين الاحمر ان قائمة المنتخب التونسي تتألف من رنيم بن سليمان (دون 70 كلغ) التي ستخوض منافستي الوسطيات والصغريات وأسيل بنور (دون 44 كلغ) في مسابقة الصغريات، بالاضافة الى محمد الياس العرفاوي (دون 73 كلغ) والياس زقطة (دون 66 كلغ) اللذين سيخوضان منافسات الاصاغر والاواسط.
وبيّن الاحمر ان هذه الدورة ستكون مقياسا لأبناء المدربين الوطنيين البشير الخياري وعزيز الغزواني للوقوف على جاهزية هذه العناصر قبل خوض بطولة افريقيا للفئة العمرية ذاتها التي ستقام بمدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة المتراوحة بين 23 و 26 جويلية القادم.

وختم المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية انه لم يتم تحديد تحديد المعايير النهائية للكشف عن هوية العناصر التي ستخوض دورة الالعاب الاولمبية للشباب "داكار 2026" التي ستقام خلال شهر نوفمبر القادم.
