Babnet   Latest update 07:43 Tunis

يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول نظام الفوترة الالكترونية الالكترونية الاربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69666a4f663147.94151950_qkhleijofmnpg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 07:34 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ينظم مجلس نواب الشعب، الاربعاء، يوما دراسيا حول نظام الفوترة الإلكترونية، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة راضية الحداد.

ويتضمن برنامج اليوم الدراسي الى جانب الكلمة الافتتاحية للعميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب كلمتي كل من ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية وسامي رايس رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.


ويقدم ثلة من المختصين في هذا اليوم الدراسي مداخلات مختلفة وهم محمد صالح العياري أستاذ جامعي ومستشار جبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب وعماد زعير مدير عام بالإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية وسناء الهواري مديرة عامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال وماهر الشيخاوي مستشار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى جانب مداخلة فوزي التومي الكاتب العام لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.


كما يتدخل في هذا اليوم الدراسي كل من العروسي زقير الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس وريم غشام عطية رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وإحسان الزرعي عضو مجلس عمادة المهندسين ونائب رئيس مكتب الخدمات الهندسية ومهدي البحوري عضو المكتب التنفيذي الوطني بكونكت.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326090

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
15°-8
14°-8
16°-6
16°-10
  • Avoirs en devises 25014,6
  • (24/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39059 DT
  • (24/03)
  • 1 $ = 2,93725 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>