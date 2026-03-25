يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول نظام الفوترة الالكترونية الالكترونية الاربعاء

ينظم مجلس نواب الشعب، الاربعاء، يوما دراسيا حول نظام الفوترة الإلكترونية، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة راضية الحداد.ويتضمن برنامج اليوم الدراسي الى جانب الكلمة الافتتاحية للعميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب كلمتي كل من ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية وسامي رايس رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.ويقدم ثلة من المختصين في هذا اليوم الدراسي مداخلات مختلفة وهم محمد صالح العياري أستاذ جامعي ومستشار جبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب وعماد زعير مدير عام بالإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية وسناء الهواري مديرة عامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال وماهر الشيخاوي مستشار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى جانب مداخلة فوزي التومي الكاتب العام لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.كما يتدخل في هذا اليوم الدراسي كل من العروسي زقير الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس وريم غشام عطية رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وإحسان الزرعي عضو مجلس عمادة المهندسين ونائب رئيس مكتب الخدمات الهندسية ومهدي البحوري عضو المكتب التنفيذي الوطني بكونكت.