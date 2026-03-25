ندوة حول "تثمين المنتجات المحلية الغذائية التونسية" من 25 الى 27 مارس 2026 بتونس

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 08:12
      
تحتضن قمرت، الضاحية الشمالية لتونس، ندوة حول "تثمين المنتجات المحلية الغذائية التونسية" من 25 الى 27 مارس 2026.

وتنتظم هذه الندوة في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للنساء الفلاحات الناشطات في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية في تونس (PSSEETAT)، الممول من طرف حكومة كندا والمنفذ من قبل منظمة اتحاد المنتجين الفلاحين الكندي بالشراكة مع الاتحاد المغاربي وشمال الإفريقي للفلاحين والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري


وتهدف هذه الندوة إلى تثمين منتجات التراث الغذائي التونسي وإبراز المعارف التقليدية، إلى جانب دعم قدرات الفاعلين في القطاع وتعزيز نفاذهم إلى الأسواق، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.


وسيتم خلال هذه الندوة تنظيم حلقات نقاش وورشات عمل حول عدة محاور، من بينها النفاذ إلى الأسواق والنماذج المبتكرة لتسويق المنتجات المحلية، وتعزيز دور هذه المنتجات في مواجهة التغيرات المناخية.

وسيكون افتتاح الندوة يوم الأربعاء 25 مارس 2026، بحضور ممثلين عن وزارات المرأة والفلاحة والبيئة، إلى جانب سفارة كندا.

ويرنو المشروع الى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتوجات الــفلاحية.

يذكر ان المشروع يتدخل في 6 ولايات مع 12 منظمة مهنية فلاحية محلية وتشمل مجالات تدخله التكيّف مع التغيرات المناخية والمرافقة وتعزيز الفرص الاقتصادية والتعزيز التنظيمي للمنظمات والحوكمة، حقوق المرأة والمساواة
