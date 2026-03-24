وزارة التشغيل: عدد الشركات الأهلية المموّلة من الصندوق الوطني للتشغيل يبلغ 62 شركة موزعة على 19 ولاية

أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل بأن عدد الشركات الأهلية المموّلة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل بلغ 62 شركة إلى غاية ديسمبر 2025، مع إسناد 39 إشعار تمويل، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائبة هالة جاب الله، نشر، اليوم الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.وفي المقابل، بقي تمويل الشركات الأهلية عن طريق الموارد الذاتية للبنوك ضعيفا جدا، إذ تم على المستوى الوطني تمويل شركة وحيدة فقط في ولاية القيروان.وأظهر التوزيع الجغرافي لتمويل الشركات الأهلية عبر الصندوق الوطني للتشغيل تفاوتا بين الولايات، حيث تم تمويل شركات أهلية في 19 ولاية، في حين بقيت 5 ولايات أخرى دون أي شركات أهلية ممولة سواء من الصندوق أو البنوك وهي تونس، وأريانة، ومنوبة، وسوسة، وقابس.وحسب بيانات وزارة التكوين المهني والتشغيل، جاءت ولاية سيدي بوزيد على رأس الولايات التي انتفعت فيها الشركات الأهلية بتمويل من الصندوق الوطني للتشغيل (10 شركات)، تليها ولاية القيروان (7)، ثم ولاية مدنين (6)، وولايات نابل وقبلي وتوزر (4 لكل منها)، وولايات سليانة والمنستير وباجة وقفصة (3 لكل منها)، وولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وجندوبة والمهدية وبن عروس (2 لكل منها)، وشركة واحدة بكل من القصرين وتطاوين والكاف.