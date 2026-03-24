صناعة/ تمت،الثلاثاء، المصادقة على ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية ومحاوره الكبرى في افق سنة 2030 وذلك خلال اجتماع للجنة القيادة ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوبو تتمثل التوجهات الكبرى للميثاق،وفق بلاغ للوزارة، في انجاز مشاريع صناعية كبرى وأربعة مراكز بحث وتطوير مختصة و انجاز مشاريع جديدة ذات قيمة تكنولوجية عاليةومن التوجهات ايضا تحفيز الاستثمار الإنتاجي والتكنولوجي ودعم التجديد كركيزة أساسية للتنافسية المستدامة و تحقيق نسبة إدماج ب55 بالمائة مقابل 35 بالمائة موفى 2025ويرنو الميثاق المصادق عليه إلى إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي و الرفع من نسبة مساهمة استثمارات قطاع الصناعات الالكترونية في الناتج الخام الصناعي ب20 بالمائةويسعى قطاع الصناعات الالكترونية خلال السنوات المقبلة كذلك الى تحقيق رقم معاملات ب 3بالمائة مقابل 1 بالمائة سنة 2025 و مضاعفة الصادرات من 3.5 مليون دينار إلى 7 مليون دينار ،حسب نص البلاغيشار إلى أن هذا القطاع يضمّ حوالي 150 مؤسسة توفر حاليا 70 ألف موطن شغل ويساهم ب15 بالمائة في الناتج الخام الصناعيوأكدت فاطمة الثابت شيبوب أن هذا الميثاق يندرج ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي ودعم التجديد وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمارات الإلكترونية إلى جانب تطوير الصادرات وإحداث مواطن شغل جديدةوحضر الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بإعداد هذا الميثاق رئيس مجمع Elentica وليد بن عمر ورئيس مشروع الشراكة للعمل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيليكس سارازان وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة في القطاع