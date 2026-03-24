المصادقة على ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 21:11
      
صناعة/ تمت،الثلاثاء، المصادقة على ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية ومحاوره الكبرى في افق سنة 2030 وذلك خلال اجتماع  للجنة القيادة ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة  فاطمة الثابت شيبوب

و تتمثل التوجهات الكبرى للميثاق،وفق بلاغ للوزارة، في انجاز مشاريع صناعية كبرى وأربعة مراكز بحث وتطوير مختصة و انجاز مشاريع جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية 

ومن التوجهات ايضا تحفيز الاستثمار الإنتاجي والتكنولوجي  ودعم التجديد كركيزة أساسية للتنافسية المستدامة و تحقيق نسبة إدماج ب55    بالمائة مقابل 35  بالمائة موفى 2025 
ويرنو الميثاق المصادق عليه إلى إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي و الرفع من نسبة مساهمة استثمارات قطاع الصناعات الالكترونية في الناتج الخام الصناعي ب20 بالمائة 
ويسعى قطاع الصناعات الالكترونية  خلال السنوات المقبلة كذلك الى تحقيق رقم معاملات ب 3بالمائة  مقابل 1  بالمائة  سنة 2025 و مضاعفة الصادرات من 3.5 مليون دينار إلى 7 مليون دينار ،حسب نص البلاغ 

يشار إلى أن هذا القطاع يضمّ حوالي 150 مؤسسة توفر حاليا 70 ألف موطن شغل ويساهم ب15  بالمائة في الناتج الخام الصناعي 
 
وأكدت فاطمة الثابت شيبوب أن هذا الميثاق يندرج ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي ودعم التجديد وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمارات الإلكترونية إلى جانب تطوير الصادرات وإحداث مواطن شغل جديدة 
وحضر الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بإعداد هذا الميثاق رئيس مجمع Elentica  وليد بن عمر ورئيس مشروع الشراكة للعمل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيليكس سارازان وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة في القطاع 
 
