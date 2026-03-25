سفير تونس بالبرتغال يؤكّد حرص تونس على تطوير العلاقات الثنائية واثرائها في جميع الميادين

أكّد سفير تونس بالبرتغال نوفل هديّة ، خلال حفل استقبال أقامته السفارة، أمس الإثنين، احتفالا بالذكرى السبعين للاستقلال، حضرته شخصيات برتغالية وثلة من المسؤولين السامين، عمق العلاقات التونسية البرتغالية، وحرص الجانب التونسي على مزيد تطويرها واثرائها في جميع المجالات، في أفق احتفال البلدين خلال السنة القادمة بالذكرى السبعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأبرز السفير في كلمة بالمناسبة، قيمة الاستقلال في تاريخ تونس وأهم المحطات التي ساهمت في بناء الدولة الحديثة، مشيرا الى محورية التعليم في النهوض بالبلاد وتطويرها، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء سفارة تونس بالبرتغال.


وذكّر، في سياق آخر، بثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على الانفتاح على كافة الشراكات وتنويعها، مع التمسك بالسيادة واحترام استقلالية القرار الوطني، والانخراط الفاعل في العمل المتعدد الأطراف.


كما شدد السفير على المكانة المرموقة التي تحتلها الجالية التونسية المقيمة بالخارج في السياسة العامة للبلاد، مثمنا دور أبناء تونس المقيمين بالبرتغال في التعريف بتونس، في ظل تطور عددهم وسلاسة اندماجهم في المجتمع البرتغالي. وجدد التزام السفارة بمساندتهم ودعمهم ودعوتهم الى الانخراط في جمعية التونسيين بالبرتغال.

وتمّ خلال حفل الاستقبال، الذي حضره أيضا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بلشبونة، وبرلمانيين وعلى رأسهم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البرتغالية التونسية، وجمع من أصدقاء تونس من إعلاميين وشخصيات ثقافية وفاعلين اقتصاديين، الترويج للمنتجات التونسية لاسيما زيت الزيتون والتمور، الى جانب عرض فيلم ترويجي يبرز المقومات السياحية التي تتمتع بها الوجهة التونسية.
