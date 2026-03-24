وزير التجهيز والإسكان يتفقد سير أشغال مشروع جسر بنزرت الجديد ويشدد على الالتزام بالآجال

أدى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل لتفقد سير أشغال إنجاز جسر بنزرت الجديد وذلك رفقة والي الجهة سالم بن يعقوب والمديرة العامة لوحدة إنجاز المشروع والمقاولات المشرفة على الإنجاز والكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان ببنزرت وثلة من الاطارات المركزية والجهويةوفي مستهل الزيارة، عاين الوزير والوفد المرافق له، تقدم أشغال القسط الأول من مشروع جسر بنزرت الجديد التي تشمل إنجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بـ 3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4كما اطلع وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على سير أشغال القسط الثالث المتمثلة في إنجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز محول على مستوى الطريق الوطنية 11 المؤدية إلى منزل بورقيبة.وفي الإطار ذاته، حث الوزير المقاولات التونسية المكلفة بالإنجاز على استحثاث نسق الأشغال لدخول المحولات حيز الاستغلال قبل الصائفة لتخفيف الضغط المروري على المنطقة. علما وأن نسبة تقدم أشغال القسطين 1و3 ناهزت 75 بالمائةوخلال جلسة عمل عقدها الوزير بحضيرة القسط الثاني من المشروع مع المسؤولين على الشركة الصينية، أكد أهمية الجسر الجديد الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا والثاني في العالم، من حيث خصائصه الفنية (الخرسانة المستعملة والهيكل المعدني)ودعا الجانب الصيني إلى مزيد تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للرفع في نسق الإنجاز وتلافي التأخير الحاصل والالتزام بالموعد المتفق عليه بشأن الجدول الزمني المتعلق بإتمام الأشغال والحرص على دخول الجسر الجديدة حيز الاستغلال في نهاية سنة 2027، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الحينية والتنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوز أي اشكال قد يحصل أثناء الأشغالكما تفقد الوزير أشغال تركيز الأسس العميقة على مستوى البحر للجسر الرئيسي المقدر طوله2,1 كلم على مستوى قنال بنزرت بعلو حوالي 60 مترا على سطح البحر والتي بلغت نسبة التقدم 16 بالمائة، وبين أن إتمام إنجاز الدراسات والعناصر والتفاصيل الفنية سيمكن من رفع نسق الأشغال والإيفاء بالتعهدات