هيئة المحامين تعلن عن إطلاق "مرصد العدالة"

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن إطلاق "مرصد العدالة" لرصد وتوثيق العناصر الأساسية للمحاكمات ومدى احترامها لمعايير المحاكمة العادلة، ونشرها في تقارير دورية تعنى بتوفير معطيات مادية وموضوعية تساهم في إصلاح وتطوير القضاء وحقوق الدفاع.ودعت الهيئة في بلاغ لها اليوم ثلاثاء، المحامين الراغبين في الانضمام والمساهمة في أعمال المرصد، الى الاتصال بأعضاء لجنة الحقوق والحريات صلب مجلسها أو عبر البريد الالكتروني للمرصد observatoire.justice@avocat.org.tn.وذكرت الهيئة الوطنية للمحامين، بأن إطلاق "مرصد العدالة"، يأتي تنفيذا لتوصيات الجلسة العامة الإخبارية بتاريخ 10 نوفمبر 2025 وقرار مجلس الهيئة في 14 من نفس الشهر.