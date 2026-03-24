اليوم العالمي لمكافحة السل: عميد الأطباء البيطريين يؤكد أن القضاء على السل العقدي ممكن عبر تكريس مفهوم الصحة الواحدة

قال رئيس عمادة الأطباء البيطريين بتونس، أحمد رجب، إن القضاء على السل العقدي ممكن عبر تكريس مفهوم الصحة الواحدة التي تقوم على التشاركية للحفاظ على صحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة.وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل الموافق ليوم 24 مارس من كل سنة، أن تونس تسجل سنويا نحو 1500 حالة سل عقدي 80 بالمائة منها متأت من الحيوانات، حاثا على اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية قطيع الماشية والأبقار وتحقيق سلامته من جرثومة السل التي يمكن لها أن تعيش أكثر من 300 يوم على الاسطح الملوثة.وبيّن أن العدوى بالسل العقدي أو ما يعرف بسل العقد اللمفاوية تنتقل من الحيوان الى الانسان جراء استهلاك الحليب غير المعقم ومشتقاته، والذي عادة ما يتمّ انتاجه وبيعه بطريقة عشوائية دون معالجته أو تغليته.وذكر بأن تونس سجلت في 2024 و2025 أكثر من 3 آلاف إصابة بمرض السل، 64 بالمائة منها حالات سل خارج الرئة الذي يصيب أعضاء أخرى على غرار الأمعاء والكبد والعقد اللمفاوية و36 بالمائة سل رئوي.وأكد في سياق متصل أن أكثر من 60 بالمائة من الامراض الجرثومية والطفيلية لدى الانسان هي من أصل حيواني، حيث يصيب 1450 مرض جرثومي وطفيلي الانسان منها 870 مرض من أصل حيواني.وقد اختارت منظمة الصحة العالمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل لهذه السنة تحت شعار "نعم يمكننا القضاء على السل" للتأكيد على أن القضاء على السل ليس مجرد أمنية بل إنجازا قابلا للتحقيق، داعية إلى تسريع وتيرة العمل والتعاون متعدد القطاعات، وزيادة الاستثمار المحلي والدولي، والالتزام بالتوصيات العالمية في المجال.وتبيّن الاحصائيات العالمية أنه تم تسجيل 1.23 مليون حالة وفاة بسبب السل في سنة 2024 ورصد 10.7 إصابة جديدة بالسل في نفس السنة.