زيت الزيتون: صادرات تونس ترتفع إلى 184,3 ألف طن بقيمة 2263 مليون دينار
قدّرت كميّات زيت الزيتون التونسي المصدّرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم 2025 / 2026 (من نوفمبر 2025 إلى فيفري 2026) بنحو 184,3 ألف طن، مسجلة زيادة بنسبة 49,6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم المنقضي، وفق مؤشرات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها حوالي 2263 مليون دينار، بارتفاع نسبته 33,8 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة زيت الزيتون المعلّب 15,5 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وسجّل متوسط سعر زيت الزيتون تراجعاً بنسبة 4 بالمائة، لينخفض من 12,51 دينار للكيلوغرام إلى 12,01 دينار/كغ، مع تباين الأسعار حسب الأصناف بين 9,22 دينار/كغ و16,07 دينار/كغ.
الأسواق الرئيسيةاستحوذت السوق الأوروبية على الحصة الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 57,3 بالمائة، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19,3 بالمائة، ثم آسيا بـ 12,8 بالمائة، فيما لم تتجاوز حصة إفريقيا 6,6 بالمائة.
وتصدّرت إسبانيا قائمة الدول المورّدة بزيت الزيتون التونسي بنسبة 32,1 بالمائة من الكميات المصدّرة، تليها إيطاليا بنسبة 20,2 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 15,4 بالمائة.
زيت الزيتون البيولوجيقدّرت صادرات زيت الزيتون البيولوجي بـ 22,3 ألف طن بقيمة 297,7 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نسبة الزيت البيولوجي المعلّب 8,3 بالمائة من إجمالي هذه الصادرات.
وبلغ متوسط سعر الزيت البيولوجي المعلّب 13,32 دينار/كغ، مع تراوح الأسعار بين 12,78 دينار/كغ للزيت السائب و19,32 دينار/كغ للزيت المعلّب.
وتعد إيطاليا أول مورّد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بنسبة 42 بالمائة من الكميات المصدّرة، تليها إسبانيا بنسبة 23 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16 بالمائة، وفرنسا بـ 12 بالمائة.
