وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا

في إطار زيارة رسمية إلى ألمانيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 24 مارس 2026 بالعاصمة برلين، مائدة مستديرة نُظمت بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية "Ghorfa"، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين لمؤسسات اقتصادية ألمانية كبرى.وشملت المشاركة ممثلين عن الفيدرالية الألمانية للصناعة (BDI)، والجامعة الفيدرالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (BVMW)، والجمعية الألمانية للتعاون الاقتصادي مع إفريقيا (Afrika Verein)، إلى جانب شركات خاصة مهتمة بالاستثمار في تونس.وقدّم الوزير عرضاً حول، مبرزاً أهمية الاستثمارات الألمانية التي تجعل ألمانيا في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، مع وجود أكثر منتنشط في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة مكونات السيارات، والصناعات الإلكترونية، والنسيج، والخدمات التكنولوجية، وتوفر أكثر منكما نوّه الوزير بتوسع أنشطة هذه المؤسسات وإقدامها على استثمارات جديدة، ما يعكسوفي السياق ذاته، عبّر النفطي عن الارتياح للمستوى القياسي الذي بلغته المبادلات التجارية بين البلدين، حيث تجاوزت، بفائض تجاري لصالح تونس قُدّر بنحو، فيما تخطت صادرات تونس إلى السوق الألمانيةبزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بسنة 2024.ومثلت المائدة المستديرة فرصة لاستعراض، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والقرب من السوق الأوروبية، وتوفر الكفاءات في القطاعات الواعدة، والبنية التحتية المادية والرقمية المتطورة، إضافة إلى الانتماء لعدد من الفضاءات الاقتصادية الإقليمية، على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا.ومن جانبهم، أعرب ممثلو القطاعات الاقتصادية الألمانية عن اهتمامهم بتطوير علاقات جديدة مع تونس في مجالي التجارة والاستثمار، بهدف، معتبرين أن الاستقرار الأمني يمثل عاملاً محفزاً إضافياً للاستثمار.واتُفق في ختام اللقاء على، عبر تنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس خلال السداسي الثاني من السنة، إلى جانب تعزيز المشاركة الألمانية في المنتديات الاقتصادية المرتقبة، ومنها منتدى قرطاج للاستثمار.