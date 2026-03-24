تنفيذ 5 قرارت هدم وإزالة لمظاهر تحوّز غير قانوني بالملك العمومي البحري بشاطئي الميناء وسيدي علي المكي من معتمدية غار الملح

تولت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 5 قرارات هدم لعدد من المشارب والاسوار وبناية مقامة بصفة فوضوية، وإزالة مظاهر تحوز بالملك العمومي البحري دون وجه حق قانوني بمنطقتي شاطئ الميناء وسيدي علي المكي من معتمديّة غار الملح، وفق ما أوردته ولاية بنزرت على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتهدف هذه العملية إلى الحدّ من مختلف مظاهر التعدّي على القانون والملكين العمومي والخاص، وتولّت في إطارها مصالح الولاية ومعتمدية وبلدية غار الملح بمعية مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت والحرس البحري، هدم وإزالة بناية مقامة على غير الصيغ القانونية وعدد من الاسوار والمشارب، علاوة على تحرير جانب هام من الملك العمومي بالمنطقتين من مظاهر التحوّز.ووفق نفس المصدر، دعت المصالح الرقابية المشتركة، بالمناسبة، إلى معاضدة المجهود الرسمي الجهوي والمحلي المنجز في اطار إيقاف نزيف الاعتداء على الملكين العمومي والخاص عبر التحسيس والتوعية، لاسيما وان مثل هذه الحملات الرقابية المشددة متواصلة بالمنطقة كما بقية مناطق الولاية.