رفع مستوى التعاون الثنائي ودعم التبادل التجاري محور لقاء القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بالأرجنتين مع سفير جمهورية البيرو

مثّل رفع مستوى التعاون الثنائي ودعم التبادل التجاري، أبرز محاور لقاء العمل الذي جمع القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بالأرجنتين ناجي الحامدي، بسفير جمهورية البيرو "كارلوس ألبيرتو شوكانو بورغا"، وذلك بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.وتم التباحث خلال اللقاء، حول فرص تسويق زيت الزيتون التونسي بالسوق البيروفية، الى جانب التعريف بمناخ الاعمال والاستثمار في تونس، والوجهة السياحية والثقافية لتونس، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.كما تمّ خلال اللقاء، التعريف بأبرز التظاهرات الإقتصادية والتجارية والثقافية المزمع تنظيمها في تونس خلال سنة 2026، على غرار الصالون الدولي “AFRICA BIG 5” المنتظر تنظيمه في جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم، والمعرض الدولي لصناعات الفضاء والدفاع “IADE-TUNISIA 2026”، المقرّر عقده نهاية أكتوبر 2026 بمطار النفيضة الدولي بالحمامات، إلى جانب مختلف المهرجانات الصيفية.وتمّ في هذا الإطار، حثّ الجانب البيروفي على تأمين مشاركة فاعلة في هذه التظاهرات.