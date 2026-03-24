تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام المغرب (0-2)
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، اليوم، أمام نظيره المغربي بنتيجة 0-2 ضمن الجولة الأولى من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المقامة بمدينة بنغازي الليبية والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.
وسجل هدفي المنتخب المغربي كلّ من محمد حبيب زينبي في الدقيقة 19 ورامي اللوغماني في الدقيقة 90+3، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب بنغازي الدولي.
ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب التونسي في بقية مشواره ضمن التصفيات مع كل من مصر وليبيا والجزائر، وفق البرنامج التالي:
الجولة الثانية – 27 مارس 2026
تونس – مصر
الجولة الثالثة – 30 مارس 2026
تونس – ليبيا
الجولة الرابعة – 2 أفريل 2026
تونس – الجزائر
ويُذكر أن أصحاب المراتب الثلاث الأولى في هذه التصفيات سيتأهلون إلى النهائيات القارية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326070