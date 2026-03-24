تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام المغرب (0-2)

انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، اليوم، أمام نظيره المغربي بنتيجةضمن الجولة الأولى من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المقامة بمدينةوالمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.وسجل هدفي المنتخب المغربي كلّ منفي الدقيقة 19 وفي الدقيقة 90+3، خلال اللقاء الذي احتضنهومن المنتظر أن يلتقي المنتخب التونسي في بقية مشواره ضمن التصفيات مع كل من مصر وليبيا والجزائر، وفق البرنامج التالي:تونس – مصرتونس – ليبياتونس – الجزائرويُذكر أنفي هذه التصفيات سيتأهلون إلى النهائيات القارية.