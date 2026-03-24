بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة

تُقام يوم السبت 28 مارس مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:الترجي الرياضي – النادي الإفريقيسبورتينغ المكنين – نادي كرة اليد بجمالالنجم الساحلي – نادي ساقية الزيتوتندرج هذه المباريات ضمن سباق مرحلة التتويج الذي يحدد ملامح الترتيب النهائي للبطولة الوطنية.