بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة
تُقام يوم السبت 28 مارس مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس (س 15:00)
الترجي الرياضي – النادي الإفريقي
قاعة المكنين (س 16:00)
سبورتينغ المكنين – نادي كرة اليد بجمال
قاعة حمام سوسة (س 16:00)
النجم الساحلي – نادي ساقية الزيت
وتندرج هذه المباريات ضمن سباق مرحلة التتويج الذي يحدد ملامح الترتيب النهائي للبطولة الوطنية.
