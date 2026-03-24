سليانة: تنظيم ندوة جهوية حول الاقتصاد في الماء تحت شعار "حيث ما يتدفق الماء تنمو المساواة"

نظم إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بالشراكة مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اليوم الثلاثاء، ندوة جهوية حول الاقتصاد في الماء تحت شعار "حيث ما يتدفق الماء تنمو المساواة" تناولت وضعية الموارد المائية بالجهة وترشيد الاستهلاك خاصة وأنّ مناخ الجهة يغلب عليه العنصر القاري ويميل الى المناخ شبه الجفاف.وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الندوة، التى تنتظم في إطار الأيام الوطنية للاقتصاد في الماء، أنّ ولاية سليانة تتزود بالماء الصالح للشرب من منظومة الأبار (المياه الجوفية) وتم في السنوات الاخيرة التى شهدت جفافا، تسجيل هبوط في المياه الجوفية خاصة في مدينة سليانة ومعتمديتي مكثر وبرقو، ويقع حاليا حفر أبار جديدة وربطها بهذه المناطق لضمان تزود عادي بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة القادمة.واضاف بخصوص مياه الري بانّ الجهة تضم ثلاثة سدود كبرى (سد سليانة وسد الأخماس وسد الرميل) وقد بلغت نسبة امتلاء سد سليانة 12 مليون متر مكعب (لم يشهدها منذ 8 سنوات) أي بنسبة 50 بالمائة من طاقة الاستيعاب وهو ما يتزامن مع استكمال إعادة تهيئة المنطقة السقوية قعفور العروسة وتغيير الشبكات لاستغلالها في عمليات الري خلال الصائفة القادمة، في حين يتواصل النقص المسجل في سد الأخماس بمعتمدية سليانة الجنوبية والبالغة 500 ألف متر مكعب، ويقع تخصيصها لري الأشجار المثمرة خلال الصائفة بالمنطقة السقوية الأخماس.وأكد على ضرورة الاستغلال المحكم للماء والاقتصاد فيه من قبل المجامع (وعددها 150 مجمع ري وماء صالح للشرب) باعتبار أن الانقطاعات المتكررة تتسبب في انسداد القنوات ممّا يتطلب اعتمادات هامة لإصلاحها، مشيرا الى أنّ إشكاليات المجامع تتلخّص في صعوبة استخلاص معاليم استعمال المياه تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء و الغاز وهي ديون كبيرة ما يستوجب قطع الماء وما ينجر عنه من أعطاب وتجهيزات.من جانبه، قال رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي ان الموارد المائية بالولاية تشهد عجزا ونقصا كبيرا ولا تكفي لحاجيات المستهلكين وتعمل مصالح الشركة على تدعيمها بكافة المعتمديات وذلك عبر حفر وتجهيز أبار جديدة ينتظر أن تكون جاهزة قبل الصائفة لتحسين وضعية التزود.يشار الى أن ولاية سليانة تعد 154 بحيرة جبلية بمخزون حالي يبلغ في حدود 1.26 مليون متر مكعب و39 سدا تليا بمخزون حالي يبلغ 16.7 مليون متر مكعب.يذكر أن المكتبة الجهوية بسليانة ستحضن يوم غد الأربعاء معرضا للتجهيزات المقتصدة للماء في مجال الشرب والري وعرض تنشيطي للأطفال وورشات مختلفة، كما ستنتظم أيام إعلامية تحسيسية في مجال المحافظة على الموارد المائية وترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء للفلاحين والمواطنين بالمؤسسات التربوية.