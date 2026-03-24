القصرين: اختتام الدورة الخامسة لمهرجان "ربيع الطفولة" ببوزقام بمشاركة واسعة من التلاميذ والإطار التربوي

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 18:11
      
تُختتم، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان "ربيع الطفولة"، الذي احتضنته المدرسة الابتدائية البريج بمنطقة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية، بمشاركة واسعة من التلاميذ والإطار التربوي، في تظاهرة باتت تمثل موعدًا سنويًا لترسيخ ثقافة الإبداع والانفتاح لدى الناشئة.
وانتظمت هذه الدورة تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، وبمشاركة 14 مدرسة ابتدائية من مختلف معتمديات الجهة، على غرار مدارس البريج، و2 مارس بحاسي الفريد، وبوزقام، والدولاب، وسعد الدين بحي الزهور، وجبل الخروب بحاسي الفريد، والشرقية بمدينة القصرين، وأولاد حسين ببوزقام، والجروالة بسبيطلة، والعويجة بالقصرين الجنوبية، في مشهد يعكس روح التكامل بين المؤسسات التربوية.
وشهدت التظاهرة برنامجًا ثريًا ومتنوعًا، جمع بين البعدين الترفيهي والتثقيفي، حيث تم تقديم عروض مسرحية وغنائية أبدع فيها التلاميذ، إلى جانب تنظيم دورة رياضية في كرة القدم عزّزت قيم الروح الرياضية والتنافس النزيه، فضلاً عن فقرات شعرية وعروض تنشيطية وتثقيفية لامست اهتمامات الأطفال وفتحت أمامهم فضاءات للتعبير الحر عن ذواتهم.

ولم تخلُ هذه الدورة من البعد التحسيسي والتوعوي، إذ سعت مختلف الفقرات إلى مقاربة واقع الطفولة بمختلف أبعاده، مسلطة الضوء على الجوانب المشرقة في حياة الطفل، مقابل التحديات والإشكاليات التي قد تعترضه، في محاولة لزرع الوعي وتنمية الحسّ النقدي لدى الناشئة بأساليب مبسّطة وملائمة لأعمارهم.
كما انتظم معرض صور تحت عنوان "طفولة الواقع والطفولة المنشودة"، مثّل محطة تأملية مميزة ضمن فعاليات المهرجان، حيث عكس، من خلال لوحات بصرية معبّرة، الفجوة بين ما يعيشه الطفل يوميًا وما يُطمح إلى تحقيقه من ظروف أفضل، في رسالة فنية وإنسانية تدعو إلى مزيد العناية بالطفولة وضمان حقوقها.
وفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد مدير المدرسة الابتدائية البريج ببوزقام، محمد الصالح ميساوي، أن هذا المهرجان يندرج في إطار دعم أواصر التواصل والتلاقي بين التلاميذ بمختلف معتمديات ولاية القصرين، وتعزيز روح الانتماء لديهم، إلى جانب اكتشاف وصقل مواهبهم في مجالات متعددة.

وأضاف أن هذه التظاهرة تمثل فرصة حقيقية لترسيخ القيم التربوية النبيلة، على غرار العمل الجماعي، والانضباط، وقبول الآخر، مشددًا على الحرص على تطوير هذه المبادرة في الدورات القادمة، من خلال توسيع دائرة المشاركة وإثراء المضامين، بما يجعل من "ربيع الطفولة" منصة جهوية رائدة للإحتفاء بالإبداع الطفولي ودعمه.
 
 
