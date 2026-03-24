قبلي: اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني "واحة الطفولة" بالبليدات

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 17:09
      
اختتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني واحة الطفولة بالبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، الذي نظمته جمعية "افاق" بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الإدارات الجهوية على امتداد يومين، ببرنامج جمع بين الفقرات التنشيطية والمسابقات والورشات في المطالعة والحكواتي وصناعة الكتاب ثلاثي الابعاد الى جانب عروض المسرح والكورال، وفق رئيس الجمعية ومدير المهرجان احسان البليداوي.
وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان المهرجان يهدف الى تثمين العمل الثقافي للمؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة مع ابراز عمل الأطفال عبر تمكينهم من تقديم منتوجهم الثقافي لبقية الأطفال ممّا يحفزهم على الانخراط في النوادي الثقافية الموجودة بمختلف المؤسسات المذكورة.
واضاف ان برنامج اليوم الختامي انطلق صباحا عبر تنظيم ورشات في البراعات اليدوية والفوتوغرافيا الى جانب تنظيم الدور النهائي للمباريات الجهوية في الشطرنج بين الأطفال بعنوان "ملوك المستقبل" فضلا عن ورشات في الحكواتي والمطالعة وتقديم العرض المسرحي بعنوان "الحيلة في ترك الحيلة" لفرقة قفصة للمسرح.

ولفت الى ان المهرجان كان قد انطلق يوم امس الاثنين عبر تنظيم ورشة في صناعة الكتاب ثلاثي الابعاد بحضور مؤطري رياض ونوادي الأطفال الى جانب تنظيم مسابقة "الشاف كيدز" و"تبسكيلة الواحة" للأطفال وتقديم عروض لكورال "صوت الطفل" وكورال "صوت المستقبل" الممثلين لجمعية "افاق" بالبليدات، بالإضافة الى كورال اعدادية ابن رشد بقبلي وكورال اعدادية ابن منظور بسوق الاحد، لتكون السهرة مخصصة لتقديم العرض المسرحي بعنوان "عربة مضمار" من انتاج مركز "الام والطفل" بقبلي.
وأعتبر البليداوي ان ما ميز المهرجان هذه السنة، تزامن تنظيمه مع تهيئة ساحة تتوسط قرية البلديات كانت مهملة لاكثر من 14 سنة، اعادت البلدية تهيئتها لتمثل فضاء يساعد في احتضان الأنشطة الثقافية التي تنتظم بالقرية، فضلا عن المشاركة الهامة للمؤسسات التربوية ومركبات الطفولة في تاثيث برنامج هذه الدورة وبرنامج المهرجان الرامي لحماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتوقي من الإدمان الرقمي عبر الاقبال على المطالعة وممارسة الألعاب الفكرية على غرار الشطرنج.
