وزير التربية يعلن إطلاق منصة رقمية لدعم تلاميذ الابتدائي والإعدادي و الثانوي

أعلن وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة رقمية موجّهة لتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي، توفّر دروس دعم مدرسي مجانية، بمشاركة أساتذة ومعلّمين متطوعين.وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش زيارة أداها بمناسبة إطلاق المنصة، إلى المركز الوطني لتكنولوجيات التربية، أن هذه المنصة تندرج في إطار توجه الوزارة نحو رقمنة التعليم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، عبر إتاحة دروس الدعم لفائدة جميع التلاميذ.وبيّن أن المنصة، التي يمكن الولوج إليها عبر العنوان edusoutien.education.tnتُمكّن التلاميذ من متابعة دروس الدعم عن بُعد، على مدار اليوم ومن أي مكان، بما في ذلك منازلهم.وتسعى الوزارة ، حسب قوله، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز توظيف الرقمنة في التعليم وتطوير الممارسات البيداغوجية، مع توطيد العلاقة بين التلميذ والمؤسسة التربوية، خاصّة أن المحتوى البيداغوجي المعروض يخضع للتقييم والمتابعة، ويتماشى مع البرامج الرسمية.وأكد أن نجاح هذه المبادرة يظل رهين انخراط الإطارات التربوية، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمنظومة التربوية، مشيرًا إلى أن المتفقدين يتولّون الإشراف البيداغوجي على المحتوى التعليمي، الذي يشمل دروسًا وتمارينا مسجّلة ضمن حصص مصوّرة، إلى جانب دروس تفاعلية تبث مباشرة.وتتجاوز أهمية هذه المنصة، حسب الوزير، الجانب التقني، لتشمل تحسين نتائج التلاميذ، ودعم دور الأولياء في مرافقة أبنائهم، فضلًا عن الإسهام في الارتقاء بالمؤشرات التربوية.و لفت النوري إلى أن التلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية سيستفيدون من دروس الدعم، بما ينعكس إيجابًا على مردودهم الدراسي.وأفاد بأن وزارة التربية قد وضعت برنامجًا تكوينيًا لفائدة الإطارات التربوية، بهدف دعم استخدام المنصة وتعميمها، إلى جانب توفير موارد رقمية متنوعة تشمل دروسًا مسجّلة وأخرى مباشرة، ومقاطع فيديو تعليمية وتمارين تطبيقية، بما يعزّز مكتسبات التلاميذ داخل الفضاء المدرسي وخارجه.