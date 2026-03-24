المنتدى الاقتصادي العالمي يؤجل اجتماعه في السعودية

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 14:41
      
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا عقده في مدينة جدة خلال شهر أفريل 2026، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، جاء القرار بناء على رغبة المنتدى في اختيار توقيت أكثر ملاءمة يضمن تحقيق أهداف الاجتماع وتأثيره المرجو، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.


وكان من المخطط عقد الاجتماع يومي 22 و23 أفريل، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء اقتصاديين لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي. إلا أن اندلاع الحرب على إيران فرض حالة من عدم اليقين، ما دفع إلى إعادة النظر في الموعد.


وأوضحت الجهات المعنية أن القرار جاء بعد مشاورات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، مع التأكيد على أنه سيتم تحديد موعد جديد لاحقًا.

ويعكس هذا التأجيل تأثير التوترات السياسية على الفعاليات الاقتصادية الدولية، خاصة تلك التي تعتمد على حضور واسع من قادة العالم، حيث يعد الاستقرار والوضوح الجيوسياسي من العوامل الأساسية لنجاح مثل هذه الاجتماعات.
