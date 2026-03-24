Babnet   Latest update 15:39 Tunis

متفقّد بوزارة التربية : سيتم تمكين التلاميذ ممن تعذّر عليهم الولوج الى منصة الدعم المدرسي من استخدام قاعات الاعلامية بالمؤسسات التربوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 15:39
      
ستمكّن وزارة التربية التلاميذ الذين يتعذّر عليهم الولوج إلى منصّة الدعم المدرسي من منازلهم، من استخدام قاعات الإعلامية المجهّزة داخل المعاهد والمدارس الابتدائية والإعدادية، حسب ما أفاد به المتفقد بالمدارس الابتدائية، نبيل القروي.

وأوضح نبيل القروي، عضو فريق المتفقدين المكلّفين بمتابعة الدروس عبر المنصّة التي دخلت حيّز الخدمة بداية من اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الوزارة ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل وصول التلاميذ إلى المحتوى التعليمي، مشيرا إلى أنّ هذه المنصّة تتيح ربطًا تفاعليًا بين الأساتذة والتلاميذ عبر الموقع الخاص بالمركز الوطني لتكنولوجيات التربية.


كما بيّن أنّ المنصّة تتضمّن حصصًا تطبيقية في مختلف المواد، تمّت مراجعتها والإشراف عليها من قبل المتفقدين، مضيفا، أنّ إطلاق هذه المنصّة يتزامن حاليًا مع تنزيل دروس الثلاثي الثالث، بالتوازي مع سير السنة الدراسية، على أن يتم ابتداء من السنة الدراسية المقبلة إدراج كامل دروس الثلاثيات الثلاث للسنة الدراسية.


وستغطي المنصّة جميع الدروس المدرجة ضمن البرامج الرسمية، على أن يُدعَّم المحتوى التعليمي تدريجيًا من خلال بثّ حصص مسجّلة يمكن الولوج إليها عبر روابط من أي مكان، حسب القروي.

وقد انطلق البثّ اليوم الثلاثاء بنشر حصص دروس الثلاثي الثالث، على أن تليها خلال فترة المراجعة دروس دعم ومرافقة تهدف إلى مساندة التلاميذ ومساعدتهم على الاستعداد الجيّد للاختبارات والامتحانات، وفق ما بينه المصدر، الذي أكّد أنّ أهمية هذه المنصّة تكمن في دعم مبدأ تكافؤ الفرص وضمان استمرارية التعليم، حتى خلال فترات العطل أو عند التعلّم من المنزل.

ومن جهته، أوضح وزير التربية نور الدين النوري بمناسبة إعلانه اطلاق هذه المنصّة التي يمكن الولوج إليها عبر العنوان edusoutien.education.tn ، أن الهدف من هذه المنصّة تطوير المنظومة التعليمية، وتكريس متطلبات التعليم العصري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326055

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
19°-8
15°-8
15°-7
17°-5
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

