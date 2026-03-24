وحدات الحماية المدنية تقدم 5074 خدمة وقائية خلال شهر فيفري المنقضي

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 14:29
      
قدمت وحدات الحماية المدنية خلال شهر فيفري المنقضي، 5074 خدمة وقائية في مجالات متنوعة، وذلك وفق إحصائية نشرت اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وقامت الوحدات ضمن نشاطها الشهري ب132 زيارة استطلاعية و 161 عملية بيضاء و671 دراسة مشاريع جديدة، إضافة إلى 1741 زيارة وقائية. 

كما شمل النشاط 1111 شهادة وقاية و844 شهادة ومخططات النجدة و الانقاذ ، وتنفيذ 414 حراسة وقائية.
