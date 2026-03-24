المحطة السياحية ياسمين الحمامات تحتضن الدورة ال11 للكرنفال الدولي من 3 الى 5 افريل 2026

من المنتظر، أن تحتضن المحطة السياحية ياسمين الحمامات من ولاية نابل، فعاليات الدورة ال11 للكرنفال الدولي، وذلك من 3 الى 5 أفريل المقبل

وتهدف هذه الدورة الى تنشيط الحركة السياحية والثقافية بالجهة، خاصة مع تزايد الإقبال على التظاهرات الثقافية والترفيهية بالمحطات السياحية التونسية


ومن المتوقع ، أن تشهد هذه التظاهرة مشاركة 450 عارضاً وعارضة من 10 دول أجنبية، إلى جانب عدد كبير من المشاركين يمثلون بعض الفرق الجهوية القادمة من مختلف مناطق الجمهورية


ويتضمن البرنامج سلسلة من العروض التنشيطية والاستعراضية التي ستجوب وسط مدينتي الحمامات وقربة، في إطار برنامج احتفالي يعكس الطابع الدولي والتنوع الثقافي الذي يميز هذه التظاهرة

وكانت والية نابل هناء شوشاني، قد أكدت خلال جلسة عمل انتظمت خلال شهر مارس على ضرورة إنجاح هذه التظاهرة مع إيلاء العناية اللازمة بالنظافة والتنوير العمومي، مع إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف
المتداخلة للاعداد الجيد على المستوى اللوجستي وَالتنظيمي والامني .

يذكر، أن الدورة ال10 للكرنفال الدولي ياسمين الحمامات، قد انتظمت، من 11 الى 13 أفريل 2025 ، بمشاركة 100 عارض و700 فنان من 10 دول أجنبية وبحضور أكثر من 40 الف زائر من داخل تونس وخارجها

وتُنظم هذه التظاهرة بالشراكة بين مؤسسة ديار المدينة، وزارة السياحة، ولاية نابل، وبلدية الحمامات، وبالتعاون مع مختلف المتدخلين في القطاع السياحي، بهدف دعم السياحة والترويج للوجهة التونسية.
