فرق المراقبة الاقتصادية تسجل نحو 20 ألف مخالفة خلال رمضان 2026
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن فرق المراقبة الاقتصادية سجلت 19 ألفا و899 مخالفة خلال شهر رمضان لسنة 2026، بزيادة تقدّر بنحو 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من رمضان 2025 التي شهدت تسجيل 18 ألفا و84 مخالفة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه النتائج جاءت إثر تنفيذ 103 آلاف و437 زيارة تفقدية شملت مختلف مسالك التوزيع والأسواق.
طبيعة المخالفاتتوزعت المخالفات المسجلة على النحو التالي:
* 6592 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية.
* 9942 مخالفة مرتبطة بشفافية المعاملات.
* 253 مخالفة في مجال التلاعب بالدعم.
* 3112 مخالفة أخرى في مجالات الجودة والمترولوجيا وبقية الاختصاصات.
توزيع المخالفات حسب القطاعاتبيّنت المعطيات أن المخالفات توزعت حسب القطاعات الاقتصادية كما يلي:
* 9200 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة.
* 5898 مخالفة في المواد الغذائية العامة.
* 2282 مخالفة في قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي.
* 2519 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
وأكدت الوزارة أن هذه العمليات الرقابية تندرج في إطار تعزيز حماية المستهلك والتصدي للممارسات المخلة بالسوق خلال فترات الذروة الاستهلاكية، وخاصة خلال شهر رمضان.
