Babnet   Latest update 13:08 Tunis

فرق المراقبة الاقتصادية تسجل نحو 20 ألف مخالفة خلال رمضان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eae5592998f4.27341195_ohjfmenklqpig.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 12:34
      
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن فرق المراقبة الاقتصادية سجلت 19 ألفا و899 مخالفة خلال شهر رمضان لسنة 2026، بزيادة تقدّر بنحو 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من رمضان 2025 التي شهدت تسجيل 18 ألفا و84 مخالفة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه النتائج جاءت إثر تنفيذ 103 آلاف و437 زيارة تفقدية شملت مختلف مسالك التوزيع والأسواق.


طبيعة المخالفات

توزعت المخالفات المسجلة على النحو التالي:


* 6592 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية.
* 9942 مخالفة مرتبطة بشفافية المعاملات.
* 253 مخالفة في مجال التلاعب بالدعم.
* 3112 مخالفة أخرى في مجالات الجودة والمترولوجيا وبقية الاختصاصات.

توزيع المخالفات حسب القطاعات

بيّنت المعطيات أن المخالفات توزعت حسب القطاعات الاقتصادية كما يلي:

* 9200 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة.
* 5898 مخالفة في المواد الغذائية العامة.
* 2282 مخالفة في قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي.
* 2519 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات الرقابية تندرج في إطار تعزيز حماية المستهلك والتصدي للممارسات المخلة بالسوق خلال فترات الذروة الاستهلاكية، وخاصة خلال شهر رمضان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326048

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
14°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>