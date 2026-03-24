إيقاف 8 مشتبه بهم في عملية إضرام النار في عربة قطار بالقلعة الصغرى (الجبابلي)

أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم إيقاف 8 مشتبه بهم في حرق عربة قطار بالقلعة الصغرى.وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه، وبعد جملة من التحريات والأعمال الميدانية الدقيقة، تم التمكن من تحديد هويات العناصر الضالعة في أعمال التخريب وحصر الشبهة فيهم، ليتم في الإبان إيقافهم تباعا ومباشرة الابحاث العدلية اللازمة في شأنهم قبل إحالتهم على أنظار العدالة طبقا لما يقتضيه القانون.ويشار إلى أنه، على إثر حادث اصطدام قطار مخصص لنقل المسافرين بدراجة نارية بجهة القلعة الصغرى من ولاية سوسة مساء الخميس الفارط ، تعمدت مجموعة من الأشخاص رشق القطار بالحجارة وإضرام النار فيه مما تسبب في أضرار جسيمة ، وفق ما أكدة الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني.وأضاف بأن وحدات الحماية المدنية تدخلت للسيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره بأشجار الزيتون المحاذية لمسلك القطار.و قال الجبابلي في تصريحه "إن وزارة الداخلية تندد بمثل هذه التصرفات التي تبقى دخيلة عن المجتمع التونسي ومرفوضة من قبل جميع مكوناته".وأكد أن مختلف الوحدات الأمنية تعمل بالتنسيق مع سائر هياكل الدولة ولن تتوان في التصدي لكل من يمس بالممتلكات العامة أو الحاق الضرر بمكتسبات المجموعة الوطنية من وسائل نقل عمومي ومرافق حيوية.وأشار الى أن الوزارة تدعو كافة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قواعد السلامة المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات.يشار إلى أنّ شابا توفّي الخميس الماضي إثر تعرّضه لحادث دهس بقطار كان قادما من تونس في اتّجاه صفاقس وذلك على مستوى السكّة الحديدية بالقلعة الصغرى من ولاية سوسة.ورافقت هذه الحادثة الأليمة حالة من الإحتقان وأقدم عدد من الأشخاص على رشق القطار بالحجارة وإشعال النار بإحدى عربات القطار.