Babnet   Latest update 15:39 Tunis

جامعة جندوبة توقع اتفاقية شراكة مع الغرفة الفتية العالمية لتنمية المبادرات الذاتية في احداث المشاريع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f7bc18421c55.75041945_qefjpgoilhnkm.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 14:46
      
وقعت جامعة جندوبة اتفاقية شراكة مع الغرفة الفتية العالمية تهدف إلى تنمية روح المبادرة والقيادة لدى الطلبة، وتشجيعهم على التفكير في بعث مشاريع ذات طابع ابتكاري أو مجتمعي وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بقضايا التنمية المحلية والمستدامة، وفق بلاغ صادرعن رئاسة الجامعة مساء امس الاثنين.  
كما تهدف الاتفاقية الى تطوير مهارات الطلبة وتدريبهم على التواصل ومرافقة مشاريعهم وتعزيز فرص التاهيل واعدادهم لسوق الشغل، وفق ذات البلاغ.
 وتضمنت الافاقية ايضا اعداد طالبي الانتصاب للحساب الخاص واطلاعهم على ما تتيحه التشريعات في مجالي التكوين والاستثمار من تحفيزات مالية في عدة مجالات تتماشى وخصوصية الجهة المزمع احداث المشروع فيها، والتّعرف على خارطة الامكانات المتاحة واوفق تطويعها لمشاريع نوعية ومستدامة .

 
 
 

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326045

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
19°-8
15°-8
15°-7
17°-5
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>