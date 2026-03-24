جامعة جندوبة توقع اتفاقية شراكة مع الغرفة الفتية العالمية لتنمية المبادرات الذاتية في احداث المشاريع

وقعت جامعة جندوبة اتفاقية شراكة مع الغرفة الفتية العالمية تهدف إلى تنمية روح المبادرة والقيادة لدى الطلبة، وتشجيعهم على التفكير في بعث مشاريع ذات طابع ابتكاري أو مجتمعي وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بقضايا التنمية المحلية والمستدامة، وفق بلاغ صادرعن رئاسة الجامعة مساء امس الاثنين.كما تهدف الاتفاقية الى تطوير مهارات الطلبة وتدريبهم على التواصل ومرافقة مشاريعهم وتعزيز فرص التاهيل واعدادهم لسوق الشغل، وفق ذات البلاغ.وتضمنت الافاقية ايضا اعداد طالبي الانتصاب للحساب الخاص واطلاعهم على ما تتيحه التشريعات في مجالي التكوين والاستثمار من تحفيزات مالية في عدة مجالات تتماشى وخصوصية الجهة المزمع احداث المشروع فيها، والتّعرف على خارطة الامكانات المتاحة واوفق تطويعها لمشاريع نوعية ومستدامة .