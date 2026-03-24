العاصمة : مداهمات أمنية تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية تونس المدينة، أول أمس، من تنفيذ سلسلة مداهمات استهدفت محلات سكنى بجهة باب الجديد، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة المفتش عنها والمحلّ تتبعات عدلية.
كما أسفرت العملية عن حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين كانت معدّة للترويج.
وقد تقرّر الاحتفاظ بالمتهمين وإيداعهم السجن في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
