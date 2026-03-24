تواصل فعاليات الدورة 17 للمهرجان الوطني للأنشطة البيئيّة بمؤسسات الطفولة بزغوان

تتواصل، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، فعاليات الدورة 17 للمهرجان الوطني للأنشطة البيئيّة بمؤسسات الطفولة تحت شعار "طفل يتأثّر .. طفل يُؤثّر"، التي انطلقت أمس الاثنين بزغوان، ببادرة من وزارة اللأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وبمشاركة الأطفال روّاد مؤسسات الطفولة من سائر ولايات الجمهوريّة.ويهدف هذا المهرجان، حسب بلاغ صادر عن وزارة الأسرة اليوم، إلى نشر الوعي البيئي بين الناشئة وتنمية حسّ المسؤوليّة لديهم تجاه الطبيعة وغرس قيم المواطنة البيئيّة والعمل الجماعي وتشجيع السلوكات الصديقة للبيئة في الحياة اليوميّة والمبادرات والمشاريع البيئيّة على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة للحدّ من خطورة التلوث، إلى جانب طرح التحديات البيئيّة الراهنة وسبل الحدّ منها وتنمية مهارات الأطفال ليكونوا فاعلين وسفراء بيئيين في أسرهم ومجتمعهم.وتمّ في إطار هذه التظاهرة البيئيّة تنظيم معرض لإنتاجات الأطفال والمؤسسات في المجال البيئي يحتوي عددا من الأجنحة على غرار التكنولوجيا البيئيّة والأمان الرقمي في علاقة بالبيئة، إلى جانب جناح خاص بالمركز الوطني للجينات ومركز البحث العلمي للبيئة وجناح آخر للمنتوجات التقليديّة للمرأة في الوسط الريفي، وفقرات تنشيطيّة وكورال قدمتها رياض الأطفال ولوحات تعبيريّة لأطفال نوادي الطفولة وخرجة بيئيّة بمعبد المياه وخرجة دراسيّة استكشافيّة لإحدى الضيعات البيئيّة وزيارة بحيرة سيدي مدين وممارسة أنشطة الرياضية.وتنتظم ضمن فعاليات المهرجان مسابقة خاصّة بالأعمال والمبادرات البيئيّة من مختلف الولايات وسهرة بعنوان الفيلم الأخضر « Green Film » لعرض أفلام قصيرة حول التلوث البيئي والتغيرات المناخيّة وندوة المياه تتخلّلها حلقة نقاش مع الأطفال.ويختتم المهرجان يوم الأربعاء 25 مارس 2026 بتنظيم ندوة وطنيّة تحت شعار "التغيير المناخي وصمود الطفل: استراتيجيات تربويّة وعائليّة"، تتضمّن عددا من المداخلات حول الثروة المائيّة ودور تأثير التغيرات المناخيّة على التنوعات والخصائص الجينيّة والمشاركة المجتمعيّة والمدرسة الخضراء، فضلا عن تقديم الميثاق البيئي للأطفال وتتويج المشاركين في المهرجان.ويذكر أن فعاليات المهرجا قد افتتحت رسميا، أمس الاثنين، بمعبد المياه بزغوان بحضور والي الجهة كريم البرنجي والاطارات المركزية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وبمشاركة عدد هام من الأطفال والإطارات التربويّة بمؤسسات الطفولة في القطاعين العام والخاص وممثلي الهياكل العموميّة الجهويّة والمحليّة وعديد المنظمات والجمعيات والفاعلين في المجال البيئي.