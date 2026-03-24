عرض فيلم "عصفور جنة" في بالارمو يوم 31 مارس

أعلنت قنصلية تونس ببالارمو أنها ستقدم عرضا للفيلم التونسي عصفور جنة للمخرج مراد بالشيخ وذلك يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 انطلاقا من الساعة التاسعة مساء بقاعة السينما "Rouge et Noir" .ووفق ما أعلنت القنصلية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فإن هذا العرض يقام بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي ببلارمو، في إطار الاحتفال بالأيام الفرنكوفونية لسنة 2026.ووجهت القنصلية الدعوة للجالية التونسية لحضور عرض هذا الفيلم وهو إنتاج مشترك تونسي إيطالي، من سيناريو وإخراج مراد بالشيخ ومقتبس عن رواية " La marmite d’Ayoub " للكاتب محمد رضا بن حمودة التي صدرت سنة 2018 عن دار الجنوب للنشر.وكان هذا الفيلم (90 دق) خرج إلى القاعات التونسية موفى 2024 ، وهو أول روائي طويل لمراد بالشيخ، كما أنه أول عمل كوميدي في رصيده، ويطرح من خلاله مسألة زواج المسلمة بغير المسلم في تونس بطريقة تدمج بين النقد الساخر للعادات والتقاليد والدعوة للتسامح بين الأديان وقبول الاختلاف.ويروي العمل قصة بدرة، وهي شابة في الثامنة والعشرين من عمرها، و"ماديوس"، وهو تاجر تحف قديمة إيطالي يبلغ من العمر 45 عاما، حبيبان يسعيان إلى الزواج ليجدا نفسيهما أمام تحديات ثقافية ودينية متعلقة بأسلمة الرجل أساسا وما تضمه من مراحل من ضمنها الختان الذي بنيت على أساسه كوميديا هذا العمل السينمائي.ويلعب دور البطولة في هذا الفيلم كل من الشابة أمل مناعي والممثل الايطالي نيكولا نوشيلا إضافة إلى مجموعة من الممثلين منهم جمال المداني وسليم الذيب وأديب حمدي ويحي فايدي ورياض حمدي ومنيرة الزكراوي وشاكرة رماح ومراد الغرسلي وإشراق مطر وفاطمة الفالحي ويونس الفارحي وصلاح مصدق.وكانت آمال مناعي توجت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم وذلك في الدورة 14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (مصر)، التي أقيمت من 9 إلى 14 جانفي 2025.ريم