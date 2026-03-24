Babnet   Latest update 13:08 Tunis

عرض فيلم "عصفور جنة" في بالارمو يوم 31 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ee92bb875c45.50579848_pjelnfiqmkgho.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 13:08
      
أعلنت قنصلية تونس ببالارمو أنها ستقدم عرضا للفيلم التونسي عصفور جنة للمخرج مراد بالشيخ وذلك يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 انطلاقا من الساعة التاسعة مساء بقاعة السينما "Rouge et Noir" .
ووفق ما أعلنت القنصلية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فإن هذا العرض يقام بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي ببلارمو، في إطار الاحتفال بالأيام الفرنكوفونية لسنة 2026.


ووجهت القنصلية الدعوة للجالية التونسية لحضور عرض هذا الفيلم وهو إنتاج مشترك تونسي إيطالي، من سيناريو وإخراج مراد بالشيخ ومقتبس عن رواية " La marmite d’Ayoub " للكاتب محمد رضا بن حمودة التي صدرت سنة 2018 عن دار الجنوب للنشر.

وكان هذا الفيلم (90 دق) خرج إلى القاعات التونسية موفى 2024 ، وهو أول روائي طويل لمراد بالشيخ، كما أنه أول عمل كوميدي في رصيده، ويطرح من خلاله مسألة زواج المسلمة بغير المسلم في تونس بطريقة تدمج بين النقد الساخر للعادات والتقاليد والدعوة للتسامح بين الأديان وقبول الاختلاف.


ويروي العمل قصة بدرة، وهي شابة في الثامنة والعشرين من عمرها، و"ماديوس"، وهو تاجر تحف قديمة إيطالي يبلغ من العمر 45 عاما، حبيبان يسعيان إلى الزواج ليجدا نفسيهما أمام تحديات ثقافية ودينية متعلقة بأسلمة الرجل أساسا وما تضمه من مراحل من ضمنها الختان الذي بنيت على أساسه كوميديا هذا العمل السينمائي.

ويلعب دور البطولة في هذا الفيلم كل من الشابة أمل مناعي والممثل الايطالي نيكولا نوشيلا إضافة إلى مجموعة من الممثلين منهم جمال المداني وسليم الذيب وأديب حمدي ويحي فايدي ورياض حمدي ومنيرة الزكراوي وشاكرة رماح ومراد الغرسلي وإشراق مطر وفاطمة الفالحي ويونس الفارحي وصلاح مصدق.

وكانت آمال مناعي توجت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم وذلك في الدورة 14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (مصر)، التي أقيمت من 9 إلى 14 جانفي 2025.
ريم
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326042

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
14°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>