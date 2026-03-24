تواصل فعاليات المسابقة الوطنية "بيوتنا تقاسيم وكلمات" بمختلف المكتبات العمومية بولاية سيدي بوزيد

تتواصل بمختلف المكتبات العمومية بولاية سيدي بوزيد الدورة الخامسة من المسابقة الوطنية "بيوتنا تقاسيم وكلمات" التي انطلقت منذ يوم 1 مارس الجاري والتي تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
وبين مدير المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد سامي براهمي في تصريح لوات أن هذه المسابقة التي تستمر فعالياتها إلى غاية 30 أفريل القادم تهدف إلى ترسيخ عادة المطالعة داخل الفضاء الأسري والتشجيع على ارتياد المكتبات العمومية وتعميق الوعي بأهمية دور الكتاب والوسائط الأخرى.
وأوضح أنها تنفذ في الفضاء العائلي من أجل تشريك العائلة في تبني نشر ثقافة الكتاب والمطالعة كمنهج حياة وكممارسة يومية وإنتاج مضمون ثقافي رقمي في تعبيرات مختلفة، إذ تتضمن ثلاث محطات وهي مسابقة الفيلم الوثائقي القصير حول الكتاب والمطالعة من خلال سرد تجربة واقعية لممارسة المطالعة والتشجيع على ارتياد المكتبة العمومية وأيضا مسابقة الحكي والخرافة والتي تتمثل في تقديم قصة او خرافة من وحي الخيال او من التراث الخرافي التونسي او العالمي إلى جانب مسابقة إنتاج قصة رقمية تفاعلية من وحي خيال المشارك تعالج قضايا اجتماعية.

ويتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات عمرية وتشرف على أعمالهم لجنة تحكيم وطنية خاصة بكل مسابقة لاختيار قائمة الأعمال الفائزة في كل مسابقة حيث سيكرم أصحابها خلال حفل وطني ينتظم بالمناسبة.
ويشار الى أنه خلال الدورة الفارطة من تظاهرة "بيوتنا تقاسيم وكلمات" توجت وطنيا كل من أماني عبدلي وانوار حيدوري (القصة الرقمية) عن المكتبة العمومية بالرقاب.
